Vicente Furió apuesta por remodelar la Fundación del Levante pensando en el largo plazo. Esa es su postura y, siempre que el patronato lo apruebe, su intención es introducir modificaciones. El presidente del ente tiene dudas con respecto a la actual fórmula de que la mayoría accionarial recaiga sobre una fundación y esta se pueda perpetuar en el tiempo.

La voluntad de Furió es llegar a puntos de encuentro. El presidente de la Fundación considera que tanto Quico Catalán como el Consejo de Administración deben continuar al frente del Levante, como mínimo, hasta diciembre de 2023, fecha en la que concluye la actual legislatura. Además, abre la puerta a introducir modificaciones en el modelo de gestión.

El máximo responsable de la Fundación expresó en una larga entrevista con Sin Tregua su intención de introducir cambios. Este es un extracto de sus declaraciones:

"La Fundación actual, tal y como está, ya está renovada. Yo no creo que pueda tener mucho largo recorrido, esté quien esté, aunque estén todos los que te gustasen a mí o me gustasen a mí. Yo creo que no va a poder tener mucho largo recorrido porque la gente que estamos en la Fundación asumimos una responsabilidad superior a nuestras capacidades. Por eso, yo pienso que tenemos por delante un año y nueve meses, yo siempre pongo la fecha de diciembre de 2023, para poder pensar en hacer una transición. A lo mejor no salir al mercado como un loco a buscar un accionista de referencia, pero a lo mejor sí que hay que moverse o hay que decir que ahora estamos más abiertos. No es tampoco que venga un oportunista y que se lleve esto por cuatro duros y a los seis meses lo quiera revender. Lo ideal ahora es que llegase un empresario que fuese valenciano y levantinista. Eso sería lo ideal. Y que además todos dijésemos que este señor nos merece una seguridad, después pasará lo que pasará".