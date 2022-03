Alessio Lisci confirmó en rueda de prensa que José Luis Morales, tal y como se hizo eco Superdeporte después de que el club emitiese el parte médico, no se vestirá de corto para recibir al Espanyol pese a que no sienta dolor en la zona afectada. El Comandante, que sufre una fuerte contusión en la meseta tibial de la rodilla izquierda con un importante edema óseo, no se ha ejercitado con el grupo durante toda la semana, pero espera estar disponible para el técnico italiano de cara al duelo contra Osasuna.

