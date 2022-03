El Levante UD y el RCD Espanyol se repartieron los puntos en el Ciutat en un partido en el que los de Alessio fueron superiores durante gran parte del encuentro. Diego López primero, la falta de acierto después y una mala decisión arbitral en la recta final, restaron dos puntos que le hubieran dado mucha vida al cuadro granota.

“Llego antes que él y me desequilibra, para mí es penalti”. Con estas palabras habló de lo ocurrido Dani Gómez, autor del gol del empate y víctima de Cabrera en el penalti que ni Díaz de Mera no estimó como tal y el VAR no quiso entrar a valorar. Es innegable que el delantero granota llegó más rápido al cuero y que el defensa perico le derribó sin opción ni intención de tocar la pelota, derribando al joven jugador local. Era el minuto 89 y la mala decisión del colegiado restó la mejor ocasión posible a un Levante UD que todavía se mantiene vivo por la salvación.