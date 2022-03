Felipe Miñambres atiene a SUPER manteniendo intacta su ilusión de lograr la salvación, mientras tiene claro que no hay que ceder ante ningún contexto que altere los intereses del club

Echando la vista atrás, uno se da cuenta de que su vida ha sido el fútbol.

Mi padre fue jugador, mi tío fue portero y, precisamente, jugó aquí en el Levante, y vengo de una familia en la que se habla de fútbol. En mi casa siempre hablaba con mis padres, mi hermano y mis hijos de fútbol. Empecé desde niño a jugar en Astorga, en el barrio y en la calle. Después el Astorga hizo un equipo juvenil y ya debuté con ellos en Tercera y después Sporting de Gijón y Tenerife.

¿Procede de familia humilde?

Mi padre trabajando y mi madre también. Sin lujos. No lo hemos pasado mal gracias al trabajo de mis padres. Fui un privilegiado porque desde que jugué en el Astorga ya tenía un dinero que me daban para pagarme mis cosas y no tener que sacárselo a mis padres. Pero sí, una familia humilde, trabajadora y ahora orgullosa de todo lo que en ese aspecto conseguí como futbolista y en la dirección deportiva.

En Tenerife fue donde dejó huella como jugador.

Cuando llego a un sitio pienso que es para toda la vida. Cuando estaba en el Sporting pensaba que iba a ser para toda la vida, pero las circunstancias hicieron que fuera así. Después estuve diez años en el Tenerife como futbolista y tres trabajando en el club.

¿El Mundial del 94 fue su mejor momento como jugador?

El Mundial de Estados Unidos es el broche por lo que has hecho antes. Los momentos más importantes los vives en los clubes. Sobre todo, cuando en la Selección no eres un futbolista importante, sino que tienes sus minutos. Lo mejor es el club, y uno llega a su Selección porque lo ha hecho bien con su equipo. Mis mejores recuerdos fueron en el Tenerife, la UEFA con el Tenerife, con Valdano y después con Jupp Heynckes que llegamos a semifinales. Fueron los momentos donde uno pudo demostrar sus cualidades. Para mí el Mundial es el broche, el disfrutarlo, el vivirlo y poder decir que estuviste en un Mundial con la suerte de jugar.

¿Qué tipo de centrocampista era?

Era un ‘10’, un mediapunta, pero dependiendo del sistema. Con Valdano solo había un mediocentro defensivo, que era Redondo. Él abarcaba todo y yo jugaba de ‘10’ mientras defensivamente me juntaba a él. Y después, Jupp Heynckes me tiró a banda y a jugar a pierna cambiada. Era un poco mentiroso porque no estaba mucho pegado a la banda, sino que el medio era el que iba a generar superioridades. A pierna cambiada me desenvolví bien porque me daba muchas opciones. Ir hacia al centro, distribuir el balón, llegar al segundo palo, meter goles…

A lo largo de su trayectoria ha tocado todos los palos que existen en el fútbol.

Tras acabar mi carrera como jugador en el Tenerife me puse como director del fútbol base. Antes de que terminase la temporada siguiente, el director deportivo del Tenerife se fue y me subieron a mí. Ahí fue donde empecé, coincidiendo con Rafa Benítez, que ese año subimos a Primera en una Segunda muy difícil, con equipos como Sevilla, Betis, Atlético de Madrid... Medio año después me fui y surgió la posibilidad de ser entrenador. Entrené al Hércules, Salamanca, Alicante… Empecé después en el Rayo en 2ºB hasta que lo subimos a Primera. Quería probar lo de ser entrenador porque me llamaba la atención. Me picaba el gusanillo de transmitir lo que había vivido y de hacerlo bien. Estaba cómodo, aunque los fines de semana son de mucho sufrimiento, pero estaba tranquilo. Sin embargo, como director deportivo es donde más cómodo me he sentido. Quizás, como entrenador me faltó una pizca de suerte que sí he tenido después. Esto es un juego y mi juego influye en la suerte. A veces hay que tenerla.