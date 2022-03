La semana, en clave levantinista, ha girado en torno a las lesiones de José Morales y Jorge De Frutos. El Comandante no estuvo disponible en el empate contra el Espanyol después de sufrir ante el Athletic una fuerte contusión en la meseta tibial de la rodilla izquierda con un importante edema óseo, mientras que el '18' padeció, la semana pasada, una fractura en el pie derecho con una gran inflamación. Existió esperanza de contar con ambos en El Sadar, pero Alessio Lisci, en rueda de prensa, redujo la euforia y, muy a su pesar, solo podrá contar con uno de ellos sin estar al cien por cien.

"Morales ha entrenado bien, no sé si para estar de titular. Jorge De Frutos y Duarte no llegan al partido", dijo el italiano en rueda de prensa, a la vez que comunicó cómo solventará las bajas en ataque. "Podemos jugar con dos delanteros, podemos tener la opción de Cantero que está haciendo buenos minutos cuando sale desde el banquillo. Dani Gómez ha aprovechado la oportunidad y está funcionando. Siempre hay opciones. Si Morales no sale de titular será una bala importante para la segunda parte".

Además, habló de un posible cambio de sistema a la vez que desveló que Mustafi entrará en convocatoria, aunque su presencia será testimonial. "Mustafi entrará en convocatoria para que esté con el equipo, pero está bien. Cambios en el sistema siempre puede haber. Va en función de lo que queremos y de lo que se dé durante los partidos", comentó.