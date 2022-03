José Campaña volvió a ser noticia en el Levante después de su ausencia en Pamplona. El club dijo a través de sus canales de comunicación que el '24' no viajó a El Sadar por una indisposición, pero la realidad va ligada a un conflicto con los médicos del primer equipo. Situación que recuerda a la que se vivió a principio de temporada, cuando echó la culpa a la institución de su percance contra el Rayo, que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante mes y medio, por los conciertos que se llevaron a cabo en el Ciutat de València el pasado verano.

Pese a que el propio Levante no detalló los motivos de su baja en Pamplona independientemente de su indisposición, Campaña tiene un problema con los médicos al considerar que no está en plenas condiciones de jugar. Sin embargo, no casa con los profesionales de la entidad, ya que consideran que sí puede vestirse de corto. Pese a ello, los fisios de confianza del medio andaluz dicen que está roto y, si juega, será peor para su estado físico.

Sin duda, una situación, adelantada por Sin Tregua Radio, que pone entre la espada y la pared a un Levante que no ha podido contar con uno de sus futbolistas más importantes durante la mitad del curso. El medio, hasta la fecha, solo ha disputado catorce partidos en LaLiga Santander, en los que ha anotado dos goles. No obstante, sus problemas físicos están siendo un quebradero de cabeza para Campaña, que pese a reaparecer contra el Espanyol, está pendiente de cuándo será el momento oportuno para volver a competir.