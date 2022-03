José Gómez Campaña, después de eliminar los fantasmas de una posible lesión en el sóleo tras su viaje relámpago a Madrid, afronta un tramo final de competición con su futuro en juego. Con el Levante a ocho puntos de la salvación, el ‘24’ volverá a estar disponible contra el Villarreal para intentar remar junto al resto de sus compañeros por quedarse en la élite del fútbol español. En cualquier caso, lo más importante sigue siendo resolver la incógnita sobre qué pasará con Campaña el día de mañana, con la duda de si seguirá en Orriols o si se marchará libre.

Tal y como ha podido saber SUPER, el centrocampista andaluz mira al 30 de julio como una fecha clave en su carrera. Según una cláusula en su contrato, y en el supuesto de que el equipo descienda a Segunda en cualquier temporada, podría marcharse gratis -por un curso- si alguien iguala el salario que percibe en el Ciutat. En concreto, si otra entidad de Primera le quiere como cedido en la 22/23, y se hace cargo de toda la ficha, Campaña podría salir del Levante sin dejar un solo euro en las arcas granotas. Eso sí, siempre y cuando el conjunto de Orriols no decida igualar esa cifra. Si eso sucede, el andaluz seguiría también en LaLiga SmartBank. Sin embargo, la fecha límite para que Campaña pueda acometer dicha operación será antes del 30 de julio. Un mes después de que se cierre el ejercicio 2021/2022. De lo contrario, la entidad granota podrá mantener al futbolista en LaLiga SmartBank abonándole, en dicho supuesto, la cantidad correspondiente a su salario.

Tres años después de firmar su último contrato de renovación, con 60 millones de cláusula, la situación del centrocampista continúa en el aire. El 30 de junio de 2023 es la fecha final de su vinculación como granota y, mientras atesora el salario más alto con 3,2 ‘kilos’, en el Ciutat no hay nada decidido. No obstante, Quico Catalán, en la rueda de prensa de presentación de Felipe Miñambres, ya dejó clara cuál es la postura del Levante. «Campaña no tiene por qué salir libre del Levante, que tiene sus derechos en el contrato del jugador. Es muy diferente el escenario con respecto al que planteamos hace años con él. Tenemos derechos en su contrato para que no tenga que salir libre», comentó el presidente Catalán.

Las palabras del máximo dirigente granota eliminaron los rumores que dictaron una desvinculación de Campaña del Levante en caso de bajar a LaLiga Smartbank. El poder, sea cual sea el escenario que se dé cuando finalice la temporada en Vallecas, seguirá residiendo en el Ciutat de València. De la misma manera que en periodos de traspasos anteriores, donde el '24' despertó interés en distintos equipos por su elevado rendimiento y que, de hecho, le impulsaron a la Selección Española. El Leeds y el Atlético de Madrid quisieron hacerse con los servicios del andaluz, aunque sin una oferta en el caso de los españoles, en los últimos coletazos de la ventana de transferencias veraniegas de 2020. En esos meses donde el Villarreal sondeó su situación, el Submarino finalmente aprovechó la oportunidad que le dio el mercado para firmar a Dani Parejo. No en vano, el Sevilla, que lo quiso en 2019 con una oferta insuficiente según las exigencias del club, es una opción que podría surgir tras los acontecimientos surgidos en el pasado. Más allá de lo que depare el futuro, José Campaña, de no querer seguir si se desciende de categoría, tendrá que encontrar una vía de escape que cumpla con lo redactado en su contrato. Pese a ello, la cláusula lo deja muy claro.

Así es la cláusula de su contrato:

"En el supuesto de que el equipo descienda a 2ª División en cualquier temporada y el jugador presenta al Levante UD, SAD una propuesta de otro club que milite en 1ª División para la cesión de sus derechos federativos en dicha temporada, por escrito y de manera fehaciente antes del 30 de julio y el club se haga cargo del importe íntegro del salario del jugador convenido para esa temporada con el Levante UD, el Levante UD, SAD aceptará dicha cesión o por el contrario, podrá mantener al jugador en 2ª División pagándole en dicho supuesto la cantidad que le corresponda en 1ª División".