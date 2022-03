Con la eliminatoria ante el Bayern en el horizonte, Iborra mira al futuro con ganas de entrar en Europa, pero con la ilusión de volver a la que considera su casa: el Levante. Además, lo hace tras dejar atrás su lesión de rodilla, y feliz y agradecido con la confianza y el cariño que le transmite el Villarreal.

¿Cómo se encuentra?

La verdad que muy bien, personalmente y deportivamente. Tras la lesión, tratando de tener cierta continuidad para recuperar el nivel. Tuve el inconveniente del COVID en pretemporada, lo cual me detuvo un poco porque era el momento perfecto para sumar minutos y coger sensaciones. Sin embargo, ahora estoy esperando la oportunidad y tratando de aprovechar los minutos que tengo. Ahora, por suerte, estoy teniendo mucha continuidad.

¿La lesión ya es pasado?

La rodilla ni me duele ni se me hincha. Tampoco pienso en ella entrenando ni jugando, lo cual me deja muy tranquilo. Estoy centrado en el equipo y en terminar de la mejor manera posible en LaLiga. Nuestro objetivo es volver a jugar Europa la temporada que viene. Además, tenemos el aliciente de la Champions League. Nos ilusiona, estamos llegando lejos y queremos seguir alargando nuestro camino.

¿Qué le sucede al Villarreal? Le cuesta asentarse arriba.

Vaya por delante que ganar un partido a día de hoy es muy difícil, pero sí, es verdad que, en partidos de cierto perfil similar, nos está costando fuera de casa. En La Cerámica somos bastante regulares y estamos obteniendo bastantes puntos. Es cierto que algo que nos está perjudicando es que iniciamos la temporada con déficit de puntos. Tuvimos muchos empates y después tuvimos que remar para lograr victorias consecutivas que nos hizo reengancharnos arriba. No obstante, últimamente estamos fallando en los encuentros que queríamos que nos metieran en la pelea. Creo que tenemos un tramo bonito de aquí a final de temporada. Duro, exigente y difícil, pero pienso que somos capaces de, como hemos hecho anteriormente, encadenar una serie de victorias que nos metan lo más arriba posible.

Eso sucedió en la temporada 19/20, cuando se reanudó LaLiga tras el confinamiento.

Sí, es verdad. Antes del parón por la pandemia no estábamos ni en plazas europeas. La distancia era muy grande, pero conseguimos remar y entrar en Europa League, lo que después nos dio el título. Creo que somos capaces. En diciembre y en enero logramos muchas victorias y pienso que ahora estamos capacitados. Pese a ello, no podemos mirar más allá del partido del sábado. Para nosotros es un reto y una gran oportunidad para poner la primera piedra. Va a ser muy duro y exigente, pero confío en mis compañeros y en ganar el sábado.

Llegó en 2019, con el equipo peleando por no descender, y ahora es campeón de la Europa League.

Antes de firmar tenía unas referencias muy buenas del club. Me hablaban muy bien del Villarreal y sabía que tenía las bases para, personalmente, disfrutar. Era lo que quería. Tener continuidad, jugar, sentirme importante y sentirme valorado. Creo que lo he conseguido. Por el club y por la afición. Y, profesionalmente, poder vivir lo que había vivido esta entidad en Europa, con la guinda del título que conseguimos la temporada pasada. Haber venido en una situación complicada y haber ayudado a darle la vuelta es lo que más feliz me pone.

Tan importante y valorado, que renovó hasta 2024 mientras se recuperaba de la rodilla.

Cuando renové estaba casi recuperado, pero no había vuelto a jugar ni estaba al cien por cien. El club siguió adelante con una renovación que veníamos hablando anteriormente, pero lo dejamos en punto muerto por la lesión. Sin embargo, que el Villarreal no cambiase su postura y que, incluso, me propusiera un año más, y sin cambiar condiciones, es de agradecer. Lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí para devolver al club toda la confianza y el cariño.

¿Cómo de importante es Unai Emery para usted?

Con él he vivido prácticamente los años más importantes de mi trayectoria. Me ha ayudado a mejorar mucho, tanto personalmente como profesionalmente. Le estoy muy agradecido no solo por lo que hemos vivido juntos, sino porque el día a día con él es un aprendizaje constante. Cada día trato de aprender y de quedarme con sus métodos. En ese sentido, es una suerte trabajar con alguien así.

¿Qué tipo de entrenador es?

Es un entrenador muy completo. Es muy exigente consigo mismo y con los que le rodean. Es de valorar el éxito que ha tenido porque nadie le ha regalado nada, viene desde abajo. Todos sabemos su trayectoria. Cualquier aficionado de cualquier club, si tiene un entrenador así, debe estar realmente satisfecho por el trabajo, por las horas que le dedica, en este caso, al Villarreal, y por cómo prepara los entrenamientos y los partidos. Toda la información que nos da es oro para afrontar el día a día.

¿Piensa mucho en la eliminatoria ante el Bayern?

Tratamos de que no nos descentre de LaLiga. Sabemos que lo que nos va a hacer jugar competición europea la temporada que viene es a través del campeonato nacional, a no ser que ganemos la Champions. Pero nuestro discurso siempre ha sido que lo más importante es LaLiga. El partido contra el Levante lo queremos afrontar en las mejores condiciones y con la mayor concentración posible. Tenemos un reto bonito y duro, que para el equipo y el club puede suponer un salto de calidad si somos capaces de eliminar a un rival como el Bayern. La dificultad está ahí, pero en el fútbol todo es posible. Pondremos todo de nuestra parte para afrontar esa eliminatoria al cien por cien.

¿Cómo se le gana al Bayern?

Siendo un equipo y sabiendo sufrir todos juntos y en momentos determinados, aunque sabemos que tendremos los nuestros. Tenemos muchos recursos para afrontar eliminatorias. Somos conscientes de la dificultad. El Bayern, más que jugadores, como buen equipo alemán son un buen grupo. Para tratar de eliminarlos tenemos que ser como ellos. En cuanto a historia y en cuanto a club, ellos tienen la obligación de pasar de ronda, y nosotros la ilusión y las ganas. Vamos a tener la valentía de afrontar el partido con desparpajo, con el convencimiento de que les competiremos hasta el final. No lo van a tener fácil.

Antes del Bayern, tiene un partido muy especial este sábado.

Muchísimo. Siempre es especial enfrentarse al Levante. Para mí, no deja de ser una sensación rara el jugar contra mi club y ante la que es mi casa. No obstante, independientemente del rival al que me enfrente siempre quiero ganar. Obviamente le deseo lo mejor al Levante, pero el sábado voy a tener emociones encontradas.

¿Cómo ha vivido el año del Levante desde la distancia?

La he vivido como cualquier aficionado. Una temporada difícil y muy dura, en la cual han habido muchos momentos. Cambios de entrenadores, momentos en los que el equipo se ha podido reenganchar, otros más complicados...

¿Lo ve con opciones de mantener la categoría?

Muchas veces soy masoca, pero siempre soy optimista. Las estadísticas dicen que ningún club ha conseguido salvarse con estos números, pero las estadísticas están para romperse. Matemáticamente es posible, por lo que hay que creer, tirar de orgullo y de amor propio. Hasta el final hay que dar lo máximo para que, ojalá, se pueda conseguir el objetivo. Y si no se consigue, haber dado todo. Es difícil, pero algún club lo conseguirá. ¿Por qué no va a ser el Levante?

Contra el Levante, será su partido 100 como amarillo.

Es un aliciente más. Conseguir esa cifra de partidos disputados con el Villarreal, en escenario como el del Levante, es un orgullo. Será un día que trataré de disfrutar, aunque es difícil hacerlo.

Le saltaron las lágrimas la primera vez que jugó con el Villarreal ante el Levante.

Así es... Siempre que me he enfrentado al Levante he vivido situaciones raras. La primera vez que jugué contra ellos, firmé por el Sevilla días antes y volví al Ciutat de València a las semanas. Después, recuerdo que, en la temporada en la que el Levante desciende, les marqué gol en el Pizjuán y fue extraño. En el partido que comentas, nos estábamos jugando el no descender y logramos un triunfo importantísimo. Fue muy complicado, porque tres días antes jugamos en Rusia y tuvimos un viaje muy largo y muy duro. Esa victoria nos dio muchísimo, pero luego se concentró todo. Cuando acabó el choque estallé emocionalmente. Aunque sea especial, no es fácil enfrentarme al Levante. Lo que yo siento por el Levante no sé describirlo con palabras. Me saltaron las lágrimas por un cúmulo de sensaciones.

¿Qué impone más? ¿La cabeza o el corazón?

Lo que yo siento por el Levante nadie me lo va a cambiar en mi corazón, pero tengo que asumir el partido desde la cabeza y la profesionalidad que dedico en cada club al que defiendo. Quiero ganar y acercarme a Europa. Somos capaces de dar ese empujón que nos hace falta en este tramo final. Una vez termine el partido, le desearé lo mejor al Levante.

Vivió la mejor época del Levante en toda su historia. Pasó del infierno del concurso de acreedores a jugar en Europa.

Siempre he dicho que el Levante me hizo un hombre. Cumplí muchos sueños. Me formaron como futbolista y siempre he dicho que es como mi otra familia. Allí adquirí valores conforme fui creciendo, viví uno de los momentos más complicados en la historia del Levante, en el que el club casi desaparece, y de ahí renacimos. Cosas de la vida e, incluso, del destino. Ascendimos a Primera División en el año del centenario y poco después paseamos nuestro escudo por Europa. He tenido la suerte de haber sido partícipe de los momentos más bonitos en la historia del club. Por todo ello, para mí el Levante es muy especial. Nadie me va a quitar todo lo que he vivido y he sentido.

¿Se quedaría con un momento? ¿O es complicado?

Es complicado. Me quedaría con muchos, tanto buenos como malos. He vivido también momentos difíciles, pero la gente me ha demostrado que ha estado ahí. Me han apoyado tanto a mí como a mi familia y mi agradecimiento es eterno. Sería injusto quedarme con uno cuando he vivido tantos que, fueran positivos o negativos, me han hecho mejor en todos los sentidos y me han reconfortado para seguir adelante tanto en la vida como en el fútbol.

¿Ha tenido la opción de volver a Orriols?

Para mí el Levante es una prioridad ante el resto. Es verdad que siempre hemos estado en contacto. Intento, tanto mi familia como yo, ir a ver los partidos y mis hijos ha sido socios desde el primer día. He intentado no despegarme del club, siento y vivo el día a día. Siempre están esas conversaciones, pero luego hay más aspectos que dependen del destino y que, en ese caso, no se han dado para que yo vuelva.

A sus 34 años, ¿la idea de vestir los colores del Levante continúa presente?

Es mi ilusión. Lo más importante es que me siento con fuerzas, bien físicamente, con ilusión y con ganas de seguir disfrutando del fútbol. Creo que voy a tener tiempo de sobra para volver algún día. Si vuelvo no será para pasearme. Me siento con tanta energía e ilusión que creo que todavía me queda fútbol para dar. No sé cuándo será, si será o si no será, pero lo más importante es que tengo la ilusión de seguir. El tiempo y el destino dirá.

¿Lo haría en Segunda?

Ya he jugado en Segunda y en Segunda B. Uno siempre quiere aspirar a lo máximo. Ojalá que juegue en Primera División porque significará que el Levante estará en la élite del fútbol español, pero nunca se sabe lo que sucederá. Lo que pueda hacer por el Levante, independientemente de la categoría que sea, lo haré. No obstante, ojalá estén en Primera porque será bueno para todos.

¿Qué significa para usted el Levante?

Significa todo porque me ha dado la oportunidad y me ha formado en todos los sentidos. Llegué con 15 años y me fui con 26. Es mucho para mí.

¿Y el Villarreal?

Es un club que me ha dado la oportunidad de volver a sentirme importante, de valorarme y que me ha querido en todos los aspectos. Tanto para afrontar un traspaso como para querer firmarme en una situación complicada. Y después, ha tenido el gesto de querer que siga formando parte de ellos en el momento más complicado de mi carrera. Les estoy muy agradecido.

¿Se atrevería a dar un resultado?

(Ríe) No quiero dar ningún resultado. Quiero ganar, me da igual cómo. Pero quiero que el Levante se salve y que tenga muchos éxitos. Le deseo lo mejor, aunque creo que es ético, moral, de recibo, de compromiso y de profesional querer ganar. En este caso no va a ser menos.