La penúltima alegría que tuvo en Levante, antes de introducirse en un ambiente de crispación y de decepción que tiene, como desembocadura a evitar, la Segunda División, fue una victoria en cuartos de final de la Copa del Rey ante el Villarreal, rival en el día de hoy, que le otorgó el derecho a soñar. El acceso a las semifinales del torneo del KO dio el privilegio de visualizar un futuro de bonanza en clave levantinista, mientras que el combinado de Unai Emery llevó a cabo un periodo de reflexión para determinar cuál era su devenir. Trece meses después de aquel escenario, la situación de ambos es bien distinta, aunque el encuentro que les enfrentará hoy a partir de las 16:15 en el Ciutat de València es determinante para que sus respectivos objetivos sean una realidad. El descenso y Europa como líneas de meta que alcanzar. Pese a ello, ni uno ni otro llega con sus mejores vestimentas al duelo.

El Levante, después de que su reacción quedase en vano tras empatar contra el Espanyol, y perder ante el Athletic y Osasuna, está con la soga al cuello a falta de nueve partidos para que finalice la temporada. Ocupando la posición de colista, ocho son las unidades de diferencia que tiene con las plazas de permanencia, donde se sitúa un Cádiz con el que los dirigidos por Alessio Lisci perdieron el golaveraje. De querer permanecer en la élite del fútbol español, los levantinistas deberán hacer un tramo final de competición más que notable y sin precedentes en la historia de Primera División. No en vano, y pese a todo, el entrenador levantinista se niega a tirar la toalla.

«Hay que luchar, ganar cuantos más partidos posibles y volver a darnos una oportunidad. Nos dieron por muertos y volvimos a generar esa oportunidad. Lo que no puede pasar es que nos arrepintamos de haber dejado de luchar pronto. Saldremos a darlo todo», dijo Alessio, quien no podrá contar por lesión con Dani Gómez, Soldado, Clerc y Óscar Duarte, ante un Villarreal al que no le teme. «Es un equipo muy bueno. Viene de dos derrotas seguidas fuera de casa pero han sido partidos donde han estado bien y han merecido más. Tenemos que ser un equipo que no les deje pensar mucho y que estén muy incómodos en el campo», analizó el entrenador italiano.

Más allá de que Alessio Lisci valore positivamente a su rival, el Villarreal nada entre dos aguas: ilusión y obligación. Las ganas de, tras la machada frente a la Juventus, demostrar que tienen capacidad para tumbar a otro gigante del Viejo Continente como el Bayern de Múnich y seguir soñando en grande en Champions League. Y, a su vez, el deber de rendir en LaLiga Santander para pasear nuevamente su escudo por Europa una temporada más, ya que la competición nacional es la que determinará el futuro del Submarino Amarillo. De momento, las dos derrotas a domicilio contra Osasuna y Cádiz provocaron un merma que situó a los de Unai Emery a tres puntos de la sexta posición, por lo que vencer en el Ciutat de València es una necesidad. Más allá del chute de energía que puede suponer para afrontar la eliminatoria de ida ante los bávaros.

Con Vicente Iborra volviendo a su casa, pero sin Alberto Moreno ni Samu Chukwueze, que volvió del parón de selecciones con Nigeria con molestias musculares, el técnico de Hondarribia sabe de la dificultad del partido. «Para este partido llegamos con el problema de no haber contado con todos. Es un partido complicado. Fuera de casa son difíciles. Tienen buenos jugadores y que tienen opciones a las que agarrarse. Tienen un técnico joven con ganas, un buen campo y la necesidad. Llegamos con la necesidad de mejorar a domicilio», dijo.