José Luis Morales se mojó sobre su futuro en el Levante UD después de ser el gran héroe de la victoria contra el Villarreal. El Comandante anotó un doblete que acerca a los de Alessio Lisci a los puestos de permanencia y abrió la puerta a continuar en el club en caso de descenso a Segunda.

"El Levante me ha dado todo a nivel profesional, a día de hoy no pienso en perder la categoría, es verdad que la situación contractual está ahí y que he tenido conversaciones con mi agente", explicó en unas declaraciones a Carrusel Deportivo. "Esperemos que no lleguemos a eso, pero en ningún momento por toda esa situación sentimental y personal que tengo hacia el club me pasa por la cabeza abandonarlo en una situación de descenso", prosiguió. "Es verdad que perdiendo la categoría tendría que jugar en Segunda División pero al final es fútbol profesional. Es el club de mi vida y abandonarlo en esa situación no sería lo que más estaría dispuesto a hacer", aseguró a continuación.

El contrato del capitán granota tiene una cláusula que le deja libre el 30 de junio en caso de descenso. Sin embargo, Morales mostró su predisposición a seguir ligado a la entidad si se produce este supuesto: "La afición y la gente que me conoce saben que soy una persona muy agradecida y como he dicho antes el Levante es el club de mi vida y el que me ha dado todo lo que soy. La comunión que tengo con el club y con la afición está por encima de cualquier categoría y en caso de que se produjera lo que nadie quiere yo estaré dispuesto a hacer lo que sea. Y el día que tenga que abandonar el Levante que sea donde merece, que es en Primera División".

Su valoración del partido

Sobre el encuentro, Morales reconoció que la victoria ha supuesto un alivio para el equipo: "Estamos felices y contentos, ha sido un día muy intenso y emocionante. Hemos llenado un poquito más el vaso de la esperanza, el equipo no ha dejado de creer porque todavía quedan más partidos y más puntos". Además, reconoció que el parón por selecciones les ha sentado bien y se mostró satisfecho con la actuación de los suyos en el duelo contra el Villarreal: "El equipo en todo momento ha sido consciente del partido que teníamos que hacer y hemos mantenido la concentración durante los 95 minutos".

Finalmente, el Comandante se pronunció sobre su segundo gol: "Cuando le he hecho el amago he dicho 'ahora a ver qué hago', el portero suele caer en el amago del pase, pensaba que se iba a ir con Malsa y me iba a dejar más espacio, he recortado y luego ha sido empujarlo. Lo primero que hago en la celebración es pedirle disculpas a Malsa por no habérsela pasado".