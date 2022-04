El Levante, después de haber experimentado las sensaciones que se viven en una montaña rusa a lo largo de la temporada, tiene la oportunidad de darle un volantazo a su destino y mentalizarse de que su futuro en la élite del fútbol español depende de sí mismo. De que la permanencia no se encuentra a una distancia inasumible y de que, como en anteriores ocasiones, nadie entiende de imposibles en este equipo. El conjunto de Alessio Lisci, que se las ha visto de todos los colores, viaja hasta tierras granadinas con el objetivo y la ilusión de dar un mazazo en la clasificación, de eliminar fantasmas del pasado y de resurgir de sus propias cenizas para ver el tramo final de LaLiga Santander como un contexto idóneo para hacer historia, con la salvación como línea de meta.

El Granada, decimosexto en la clasificación y a siete puntos de diferencia, será la próxima piedra en el camino hacia la cima de la permanencia y el obstáculo a superar. Más allá de que las matemáticas digan que el Levante está en tiempo y forma de conseguir su aspiración, todo lo que no sea ganar en Los Cármenes, será un gatillazo en toda regla y, quizás, la sentencia hacia un descenso de categoría. No por el resultado, sino, además, por lo mermada que podría quedar la moral levantinista al dejarse unidades ante rivales directos, aunque la derrota del Mallorca ante el Elche le dé un mínimo margen.

No en vano, la autoestima de los granotas se encuentra en un punto de fortaleza. Caer derrotado ante el Barça, prácticamente en el último suspiro y después de un esfuerzo de grandes dimensiones, fue doloroso y dio inicio a un proceso de duelo evidente, pero la derrota frente al conjunto dirigido por Xavi Hernández, pese al resultado adverso, reforzó el trabajo del día a día y la figura de un Alessio Lisci que ya sabe de qué pasta está hecha la Primera División. «En la previa de Osasuna en la primera vuelta, dije que era entrenador de Primera División y creo que me equivoqué, porque pequé de falta de experiencia. Ahora me siento diferente y he aprendido muchísimo. Ahora los rivales nos tienen respeto», dijo Alessio en la rueda de prensa previa al enfrentamiento.

Precisamente, el partido de la segunda vuelta contra Osasuna prendió gran parte de las opciones del Levante en lograr la salvación en la élite del fútbol español, pero los encuentros ante el Villarreal y el Barça, con un balance de tres puntos entre los dos, dan pie a la esperanzas por las sensaciones desprendidas. De modo que el equipo levantinista tiene argumentos suficientes para vencer en Los Cármenes, aumentar su porcentaje de permanencia y, de paso, complicarle al Granada su situación. Sin embargo, los granotas irán a la guerra de Los Cármenes sin uno de sus combatientes más importantes y trascendentales. Con las ausencias ya conocidas por lesión de De Frutos, Mustafi, Cáceres, de Campaña por acumulación de amarillas, y de un Clerc que, después de recuperarse de su lesión de rodilla, tiene aún que coger ritmo competitivo, Roger Martí será una significativa ausencia tras sufrir una rotura de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho frente a los culés.

Por lo tanto, Roberto Soldado, más allá de que Dani Gómez esté un escalón por encima del valenciano, tendrá la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias en los últimos enfrentamientos del curso. Su reválida personal arrancará, de hecho, en un escenario donde vivió una segunda juventud y se sintió querido, ya que, en dos temporadas, anotó veinticinco goles entre todas las competiciones. Pese a ello, buscará los tres puntos ante un Granada en horas bajas, que lleva sin ganar en casa desde diciembre y que no contará con Torrente, Neva y Rochina por lesión ni con Luis Suárez por sanción. Una oportunidad de oro para poder creer en el milagro.