Dos meses después de oficializarse su llegada al Levante, Marcelo Saracchi debutó con la elástica levantinista en la derrota de su equipo frente al Sevilla. El lateral uruguayo hizo su primera puesta a punto pese a la difícil tesitura en la que se encuentra el equipo. "Está bien físicamente y está dando un buen nivel en los entrenamientos. Es un jugador que siempre me ha gustado. Su problema es la situación del equipo. Si fuera una más cómoda hubiera tenido muchos más minutos", dijo Alessio Lisci en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Granada. Cuatro días después, el '25', tras toda la expectación generada desde su fichaje, ya es una realidad en Orriols. Y pese a la dificultad del objetivo, no quiere tirar la toalla. "Quedan cinco finales", dijo en los medios oficiales del club.

Saracchi vio recompensado su esfuerzo y su escalada hacia su mejor estado de forma con minutos ante el Sevilla. Entró a falta de un cuarto de hora para la finalización del partido y, aunque no pudo evitar la derrota, se quitó al espina de haber presenciado tantos partidos desde el banquillo. Los de Alessio Lisci han encontrado su versión más fiable en el peor momento de la temporada: a seis de la permanencia y a falta de cinco partidos, pero Marcelo confía en las posibilidades de los suyos. “Se escaparon tres puntos, tuvimos buenos momentos en el partido, pero hay que seguir, quedan cinco partidos, cinco finales y afrontarlos de la mejor manera y el equipo está muy positivo de lo que se viene”, comentó.

El calvario que le ha producido su rodilla es pasado. Saracchi está preparado para aportar su granito de arena tanto saliendo de refresco como desde la titularidad. Nueve meses después de romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha, el uruguayo ve la luz al final del túnel. "Pasó mucho tiempo del último partido oficial y se sentía un poco el ritmo del partido. Estoy contento de volver a estar en la cancha y de sumar", declaró en los canales de comunicación del Levante, al igual que se mostró orgulloso por cómo apretó el Ciutat de València contra el Sevilla. "Se vivió un clima muy lindo, con la gente siempre apoyando y eso es lo que también queremos porque quedan cinco partidos y también necesitamos el apoyo de la gente", recalcó.

Mestalla en el horizonte

La primera final por la supervivencia será la semana que viene en Mestalla. Todo lo que no sea ganar en el Derbi hará que el milagro de la permanencia sea casi imposible. Cinco encuentros por delante con el choque ante el Valencia como punto de partida, para después medirse a Real Sociedad y Real Madrid y, posteriormente, jugarse la vida frente a Alavés y Rayo Vallecano. Pero antes, tocará descansa, limpiar la cabeza y coger energía, porque si algo ha demostrado este equipo es que no entiende de imposibles. "Tenemos un fin de semana libre para recargar energías y arrancar con todo para la recta final del campeonato y que termine lo mejor posible. Me ha tocado jugar derbis importantes y lindos y viene uno más y esperemos que sea de la mejor manera", concluyó.