El Levante UD desaprovechó una oportunidad de oro para dar un mordisco a los puestos de salvación. Cuando el Derbi se había puesto muy cuesta arriba con el gol de Hugo Duro, el equipo granota se encontró con una polémica expulsión a José Luis Gayà que le metía de lleno en el partido. Sin embargo, el equipo de Alessio Lisci no fue capaz de aprovechar los más de 60 minutos con un hombre más sobre el césped y apenas pudo rescatar un empate que resulta insuficiente cuando el equipo se encuentra a seis puntos de la salvación quedando doce por disputar. Como consecuencia de ello, el cuadro granota vuelve al farolillo rojo tras la victoria del Alavés.

En el once contra once apenas un disparo de Dani Gómez y un centro de falta de Campaña habían generado peligro al Valencia, pero Mamardashvili intervino con seguridad en ambas acciones. Tras la roja que Figueroa Vázquez, llamado al monitor por Gil Manzano, mostró al capitán del Valencia, no hubo un efecto reacción en los granotas, que se estrellaron contra el entramado defensivo de los de Bordalás. Hubo muchos parones en el tramo final del primer acto, calentones típicos de un Derbi, y Alessio Lisci lo achacó a haber entrado en el juego de pérdidas de tiempo del equipo rival.

Bien diferente fue la segunda mitad en cuanto a presencia en el campo rival, pues el Levante sí consiguió instalarse mucho más cerca del área del Valencia. Sin embargo, no hubo forma de superar a la zaga blanquinegra pese al 80% de posesión y jugar contra uno menos. Faltaron velocidad y capacidad para sorprender. Y solo a balón parado llegó al empate, con un excelente cabezazo de Óscar Duarte tras un córner sacado en corto por Bardhi y un centro de Morales. El tanto del costarricense espoleó a los granotas, que atacaron con intensidad en los últimos minutos pero de nuevo sin sensación de peligro. También faltó personalidad para probar algo diferente.

El Valencia acabó con más oxígeno y logró llevar el balón a campo granota al final. El Levante estaba sin ideas y la gran demostración fue la última jugada, en la que la defensa se estuvo pasando el balón alrededor de la línea central en la antesala de un pobre último arreón. Una muy buena bala se pierde y puede haber sido la última.