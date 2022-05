Roger Martí será una de las novedades del Levante de cara a la final de este viernes contra la Real Sociedad. El delantero estuvo ausente por lesión en las tres últimas semanas, pero su recuperación le dará la oportunidad de sumar desde la punta de lanza en los cuatro últimos partidos de LaLiga, donde su equipo se jugará su presencia en la élite del fútbol español la próxima temporada.

Sensaciones: "Me encuentro muy bien, con buenas sensaciones. Tenía ganas de volver al equipo. Me hubiera haber estado junto al equipo en las últimas jornadas, sobre todo porque eran partidos muy importantes para el equipo, donde nos estamos jugando la salvación. No estar junto a mis compañeros ha sido duro, pero me ha tocado sufrirlo así. Me ha tocado remar desde fuera y me ha tocado sufrirlo de esa manera".

Cuatro finales: "No podemos pensar más allá que en los tres puntos del viernes, que son muy importantes. Sabemos que la gente va a estar con nosotros. No hay que mirar más allá de esos tres puntos".

Afición: "Sabemos que la afición no está fallando y que está de nuestro lado. Les estamos muy agradecidos, no les podemos pedir más. Ojalá consigamos los tres puntos que nos ayuden a seguir soñando. Una pena no haber ganado el Derbi, pero el equipo sigue con ganas y con ilusión. Sabemos que es un reto difícil, pero todo pasa por ganar este fin de semana".