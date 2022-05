Alessio Lisci finaliza contrato en apenas un mes y medio y su futuro está en el aire. El objetivo de la permanencia dependerá de una victoria en el Bernabéu, y todo lo que no sea sacar tres puntos, será una caída al abismo de la Segunda División. No obstante, si el destino del club es la categoría de plata, el italiano se ve con capacidad para liderar el ascenso a la élite del fútbol español más allá de cómo se resolverá su contrato.

“En el fútbol habla todo el mundo, aunque tenga el respaldo de la gente. Me guío por los profesionales y haré lo que me diga Felipe Miñambres. La decisión que haga lo haré porque es un profesional increíble. Me veo capacitado para volver y sería una opción muy buena para mí, aunque no dependa de mí”, comentó el técnico en rueda de prensa.

Además, no quiso hablar sobre su devenir en el banquillo del Levante, y se limitó a que su equipo dé el cien por cien mañana jueves en el Bernabéu. Sin embargo, es consciente de que la permanencia será clave para su puesto. “No tiene sentido hablar ahora. Creo que he hecho un buen trabajo, pero me han puesto aquí para un objetivo, que es salvar al equipo y no tengo otro pensamiento. Ya veremos y nos sentaremos qué queremos las dos partes”.