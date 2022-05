Morales, capitán del Levante UD, dio la cara tras confirmarse el descenso del Levante UD a Segunda División después de una dura goleada en el Bernabéu. Estas fueron sus declaraciones:

Mensaje tras el descenso

"En primer lugar, darle las gracias a nuestra afición. Nos han acompañado allá donde hemos ido y desgraciadamente no hemos estado a la altura esta temporada. Pedirles disculpas. Es muy duro, durísimo para nosotros, para ellos, para nuestras familias... Es tremendamente complicado. Lo único que se me viene a la cabeza es intentar devolverles a Primera División"

Valoración de la temporada

"Es impotencia porque es verdad somos los principales culpables, los que hemos estado 27 jornadas sin ganar. Esperemos que el año que viene se monte un proyecto para volver a Primera División porque este club, esta afición, este escudo es lo mínimo que se merece"

El Real Madrid no pisó el acelerador

"Es el Real Madrid, no es mala suerte. Ganar aquí es muy complicado. Están preparando una final de Champions y evidentemente no se iban a dejar ir. Nosotros no hemos estado bien y el primer gol nos hace mucho daño. Prácticamente ya estás pensando lo que no quieres y así ha sido. Ellos siguieron con su partido y nosotros no pudimos reaccionar"

¿Y ahora qué? Quedan dos partidos...

"Tenemos que ser profesionales hasta la última hora del partido. No podemos desperdiciar ni un minuto más de lo que nos queda en Primera División porque es muy bonito y quién sabe si volveremos algún día. Tenemos que seguir siendo profesionales por nuestra afición"