Quico Catalán pasó por los micrófonos de Movistar + para analizar sus sensaciones antes de un partido vital para el Levante en su intento de conseguir la permanencia. El presidente comentó que está nervioso, pero con ganas de que el equipo esté a la altura y gane convencido de que tendrán sus momentos. No teme al Madrid pese a los jugadores que pone Ancelotti sobre el verde, al igual que firma volver a pisar el Bernabéu el año que viene.

Sensaciones antes del partido: Nervioso. Preocupado. Pero también esperanzado de que podamos hacer un buen partido e irnos a Valencia con los tres puntos que nos hacen falta.

Buena dinámica en partidos anteriores: Creo que menos puntos de los que hemos merecido, sinceramente, en estos últimos diez partidos. Por eso estás esperanzado. Lo más importante es tener buenas sensaciones y competir bien. Hemos estado a la altura, aunque no se ha materializado en puntos. Sabemos de la dificultad de dónde estamos, pero cuando te juegas todo no hay rival. No tiene que ser relevante quién juegue enfrente.

Once del Madrid: Firmo venir el año que viene otra vez. Cualquiera de los de blanco van a querer agradar a su gente y demostrar que merecen jugar. Lo más importante somos nosotros, más que ellos. Si estamos metidos tendremos nuestras opciones.