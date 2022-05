Momentos difíciles para todo el levantinismo los que se han vivido en el Santiago Bernabéu. Primero José Luis Morales a pie de campo y más tarde Quico Catalán en el palco, con casi lágrimas en la cara, han sido los primeros en dar la cara y, de paso, lanzar un mensaje de ánimo para toda la afición de Orriols

El presidente del Levante UD ha hecho balance de una noche complicada en Madrid y también ha pedido perdón por los errores que se han podido cometer durante toda la temporada, asumiendo la responsabilidad en primera instancia. Aun así Quico Catalán ha querido cerrar su entrevista con Mónica Marchante en Movistar LaLiga con algo de optimismo: “Vamos a intentar repetir lo de hace unos años. Bajar y subir”

Todas las palabras de Quico Catalán tras el descenso del Levante UD

- Doloroso descenso en el Bernabéu

“Ha sido un año muy difícil para todos y al final se ha dado el descenso en un día muy difícil. Ha sido un día complicado donde los jugadores han sufrido lo indecible. Nos vamos a Segunda pero volveremos. Primero hay que pedir perdón a nuestra gente y darles las gracias por el respaldo. Muchos pensaban que no íbamos a durar tanto tiempo. Mañana a empezar a trabajar, corregir, reorientar todos y analizar el porqué de muchas cosas. Es un cúmulo de decisiones que hemos tomado y que nos ha llevado a esta situación. Tenemos que volver a Primera División.”

- De la semifinal de Copa a Segunda División

“Incorporación de Mustafi, la de Soldado… entendíamos que reforzábamos una base que llevaba años juntos con un rendimiento alto, con la semifinal de la Copa del Rey… No sé, a lo mejor era el momento de cambiar algo más. No sabría decirte en estos momentos. Lo que sí está claro es que desde el principio de temporada no hemos estado bien y se ha ido arrastrando hasta esta situación”

- ¿Qué se ha hecho mal?

“Lógicamente tenemos que volver a Primera y trabajar. Antes hay que corregir y analizar todo bien, aprender de todo esto y reorientar el proyecto hacia confeccionar una plantilla competitiva para competir al máximo nivel en Segunda División e intentar repetir lo de hace seis años, descender y subir”.

La charla más dura de Quico Catalán, presidente del @LevanteUD:



"Yo soy el máximo responsable de todo"



"Vamos a volver a renacer". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZU7s7Hp48E — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 12 de mayo de 2022

- Cambios en el banquillo en la temporada

­“No sé si destituir a Paco López… cuando se tomó, se entendía que había que hacerlo y se hizo. No sé si fue acertada. Para nadie fue agradable. El cambio no fue el acertado, si luego volvimos a cambiar… no lo sé. No tengo la cabeza para sacar esas conclusiones ahora. Lo que sí que queda claro es que nos hemos equivocado y devolver a esta afición a su club en lo más alto”

- Mensaje para el levantinismo

“Seguro que será una tarde difícil. Encima nos enfrentamos contra un equipo que se está jugando la permanencia. Le pido a la afición que crea y que se sienta orgullosa de sus colores y que pese a la dificultad, que siga creyendo. Vamos a intentar volver a repetir lo que hicimos hace unos años, que salió muy bien. Soy un privilegiado, trabajo en mi club, en aquello que siento como mío. Es un día muy duro como aficionado y como presidente imagínate. Si algo ha tenido este Levante UD es que siempre ha renacido”