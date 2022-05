El entrenador del Levante, Alessio Lisci, aseguró este sábado que pese a que no se juegan nada en el enfrentamiento del domingo ante el Deportivo Alavés saldrán a "darlo todo" y que "bajo ningún concepto" saldrán "a andar o pasear".

"El partido de mañana lo hemos preparado. Habrá alguna rotación pero vamos a salir a darlo todo con un equipo súper competitivo", dijo Alessio en la rueda de prensa previa al partido.

"Creo que es lo que todo el mundo quiere. Aunque no le vaya bien creo que el Alavés quiere jugar contra un equipo que juegue. Me molestan mucho los equipos que se dejan ir o que no valoran que otro club se está jugando algo", agregó.

Alessio admitió que están "tristes y jodidos", pero insistió en que deben comportarse de forma profesional hasta el último partido. "Tenemos que honrar la competición y competir hasta el final y tenemos que rehacernos rápidamente y muy fuerte", afirmó.

El entrenador del Levante comentó que deben salir al terreno de juego con "la cabeza limpia" después de haber confirmado el descenso el pasado jueves al caer por 6-0 ante el Real Madrid y explicó que deben intentar sacar algo positivo de esta temporada.

"No sirve de nada mirar atrás y hay que intentar estar de la mejor forma posible mañana. Se va a quedar para siempre el descenso, pero a los jugadores les he dicho que ya que hemos descendido que reflexionemos y que sirva de aprendizaje porque si no, hemos tirado un año", agregó.

Alessio, además, explicó que el delantero Roberto Soldado regresa a la convocatoria tras superar una lesión muscular y adelantó que Aitor Fernández defenderá la portería del Levante.