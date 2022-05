Óscar Duarte, después de tres años vinculado al Levante UD, se despidió de la entidad al terminar contrato a través de un extenso mensaje en redes sociales. El central costarricense fue la segunda manifestación de salida en el club después de la de Coke Andújar en sus canales de comunicación. Esta vez, el ‘6’ trasladó líneas emotivas que erizaron la piel a los aficionados levantinistas, al igual que le devolvieron a Duarte todo lo ofrecido desde que llegó en el verano de 2019 mediante mensajes y comentarios.

«En el año 2013 visité Valencia por primera vez y, entre las muchas cosas que ver, mis amigos me llevaron a ver un partido del Levante. Quién me iba a decir entonces que seis años más tarde firmaría por ese mismo equipo y tendría el honor de formar parte de la familia granota durante tres años. Ahora, toca poner fin a esta etapa y lo hacemos con la tristeza de un doloroso descenso que no merece nuestra afición.

Lo siento especialmente por ellos, que hasta el último partido nos han apoyado, a veces sin que lo mereciéramos del todo, pero la afición levantinista siempre ha estado ahí, sosteniéndonos en los momentos difíciles y ayudándonos a levantarnos cuando nos hemos caído. Les pido perdón y les doy las gracias, de corazón», escribió.

Óscar Duarte disputó 69 partidos a lo largo de tres temporadas, marcando tres goles y dando una asistencia. Acabó el año a gran nivel.