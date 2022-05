11:38

Planificación desvirtuada tras el descenso.

Hemos trabajado, pero no puedes hacer nada. No has hecho para traer algún jugador más. Va a haber días en los que no haya nada y otros donde haya mucho. Estoy tranquilo porque me he movido en diferentes escenarios. Uno como el del Rayo donde empecé con tres y firmé 18. Creo que haremos buen equipo y será competitivo. No quiere decir que sea inmediato. La Segunda es una categoría muy mental que te puede hacer mucho daño, pero estoy tranquilo porque haremos las cosas bien. No estoy apresurado por ello. Sí por la necesidad de vender. Es más problemático sacar que traer jugadores. A nosotros nos han ofrecido jugadores muy bueno. Vamos a hacer muy buena plantilla. Todo lleva un proceso.