José Luis Morales no seguirá vistiendo la camiseta del Levante UD. Tras once temporadas vinculado al club, ocho de ellas como jugador del primer equipo, el Comandante ha tomado la decisión de no renovar su contrato y ya se lo ha comunicado a la entidad. A pesar de que semanas atrás abrió la puerta a seguir en el equipo en Segunda, no volverá a enfundarse la camiseta azulgrana.

Hace dos meses Morales dio esperanzas al levantinismo al afirmar que no estaría dispuesto a abandonar el club de su vida en caso de descender, en unas declaraciones a Carrusel Deportivo. El '11' había sido el héroe de un importante triunfo contra el Villarreal con el que el equipo se agarraba a la categoría. Tras el partido contra el Alavés, estando ya matemáticamente descendido el equipo, el Comandante reiteró la misma idea. Sin embargo, ese mismo medio informa ahora de que finalmente sí se marchará y precisamente apunta al Submarino como posible destino. El capitán granota firmó el año pasado una renovación hasta 2023, pero la segunda temporada estaba sujeta a que el equipo permaneciera en Primera, un objetivo que no se consiguió. El club ha hecho un gran esfuerzo para intentar retenerlos tanto a él como a Pepelu pero no ha logrado convencer al atacante para seguir. De este modo Felipe Miñambres tendrá que confeccionar el nuevo proyecto sin la presencia del que ha sido el emblema del equipo durante los últimos años. La cuenta atrás de Campaña se activa