José Luis Morales ha roto su silencio tras tomar la decisión de irse del Levante y fichar por el Villarreal. No lo ha hecho de manera directa, pero sí con una enigmática publicación en sus historias de Instagram. El Comandante adjunta una captura de pantalla con un texto y un fragmento de la canción 'Hay que vivir el momento', de Manuel Carrasco.

La publicación incluye frases como "el «nunca más» nunca se cumple y el «para siempre» siempre termina", "el que no arriesga no gana y el que arriesga no pierde nada" o "no hay por qué pedir perdón por lo que se siente". Este mensaje llega 48 horas después de conocerse que cambiará el Levante por el Villarreal.

Texto publicado por Morales

He aprendido que hay amores fugaces que duran toda una vida y amores eternos que duran sólo una noche. Que el que quiere lo puede, lo sigue, lo logra y lo consigue. Que el «nunca más» nunca se cumple y el «para siempre» siempre termina. Que los grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos, y un desconocido alguien inseparable. Que el sentir dolor es inevitable pero que el sufrir es opcional. Que si quieres ver una persona, búscala, tal vez mañana ya sea demasiado tarde. Que el que no arriesga no gana y el que arriesga no pierde nada. Que no hay por qué pedir perdón por lo que se siente. He aprendido que no sirve de nada seguir negando lo evidente. Y sobre todo, he aprendido que aún falta mucho por aprender.