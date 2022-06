La rueda de prensa de presentación de Mehdi Nafti como nuevo entrenador del Levante también tuvo tiempo para que Quico Catalán contestara a una serie de preguntas. El presidente trató el tema de la inminente salida de Morales al Villarreal y reveló que era una opción que ya valoraban: "Bueno, yo creo que cuando tú estás en una negociación y cuando estás en un proceso, contemplas escenarios. Y los escenarios eran exclusivamente de Primera. Es una decisión que se toma en un momento determinado y que al final no es el motivo de la salida de Morales. No es ese el motivo".

Quico puso el balón sobre el tejado de José Luis Morales y explicó que debe ser el futbolista quien explique su marcha: "El motivo tendrá que darlo o explicarlo él cuando lo crea conveniente. No es un motivo económico. Será él quien tendrá que hablar y ver cómo transmitir su decisión de salir del club en un momento determinado".

Eso sí, el mandatario dejó claro que no está satisfecho con las formas en las que se ha producido la salida: "Las formas no me han gustado. Me hubiera gustado hacerlo de otra forma, pero se han dado circunstancias que nos han llevado a actuar de la forma que estamos actuando".

Por último, Quico insistió en las formas en las que se han producido las cosas y comentó que la de Morales es una decisión entendible aunque al club le hubiera gustado que continuara: "Cuando él entienda conveniente que debe comunicar su decisión lo hará. A mí me hubiera gustado hacerlo de otra forma diferente, los tiempos y las decisiones han sido como han sido. De todas formas, parecía que era imposible renovar a Morales hace un año y se le renovó. Parecía que se iba a ir a muchos equipos y se le renovó. Ahora ha decidido salir del club y hay que respetarle. No hay que olvidar que Morales es una persona madura, va a cumplir 35 años y merece elegir su destino. Lo podíamos haber hecho de otra forma, ya te lo garantizo yo. Pero la decisión la ha tomado él. Al Levante le hubiera encantado que Morales siguiera muchos años que y así se lo demostramos pero hay que entender a las personas y a los profesionales".

Sobre la rueda de prensa de despedida

El presidente también tuvo para explicar el motivo por el que José Luis Morales no ofrecerá una rueda de prensa de despedida a todo el levantinismo: "Lo que se le dijo a Morales es que se plantease bien las cosas, esta es tu casa, tienes esta instalación, entendemos que no es lo más conveniente hacer una rueda de prensa. Pero no es por no acompañarle. Nosotros entendemos que lo mejor para Morales y el Levante en estos momentos es no hacer una rueda de prensa. Eso es lo que el dijimos. Opta por otras opciones y esta es tu casa. Y ya habrá un día en el que hables. Por eso, que hay cosas que no se cuentan del todo la verdad. Esta es la verdad".

Lo que sí dejó claro Quico Catalán en más de una ocasión es que al club no le importaba organizar la comparecencia, pero consideró lo mejor para el futbolista y su relación con la afición: "Se consideró que no era el mejor momento para la rueda de prensa por lo que estamos viviendo y sintiendo. Su corazón le decía tres días antes una cosa y luego otra. Hay decisiones que la gente no entiende y no se puede explicar. Y como esta decisión la ha tomado él, se entiende que se han dado unos acontecimientos, unas situaciones y vivencias que no le beneficiaban a él fundamentalmente. Al club le daba exactamente igual. Lo mejor era que descansara, se fuera y que comunicara su salida sin exponerse porque la gente igual no le creía".

El mandatario granota confesó además que él sí considera sincera la pena que siente Morales por salir del club: "Yo sí me creo las lágrimas de Morales porque tiene corazón. Si se sentaba aquí iba a llorar seguro porque él quiere este escudo, lo que pasa es que a lo mejor, por circunstancias no ha sabido transmitir bien las cosas en diferentes momentos. Morales quiere al Levante, claro que lo quiere. Yo creo que se ha equivocado, pero es su decisión y hay que respetarle".

Quico insistió en que ahora no es el momento de convocar una rueda de prensa, pero seguro habrá tiempo para organizarla en otro momento: "Date tu tiempo y ya habrá otro tiempo para hablar. Nosotros, gente que te quiere, profesional y que es de tu club, aconseja que no hagas una rueda de prensa. Y si al final optas, que sepas que esta mesa y este micro es tuyo".

Momentos de confusión

Las conversaciones con Morales antes de su decisión final fueron momento extraños y Quico expuso que incluso hubo confusiones: "La gente del club pensaba que había renovado cuando salió de la reunión con Miñambres y nosotros ya sabíamos que se iba. Ha sido extraño, ha ocurrido y ya está"

Una marcha dura para el Levante

El presidente granota expuso el dolor que siente por la salida de Morales: "Ser leyenda de un club es muy complicado y él lo tenía todo para conseguirlo por todo. Por sus formas, por su amor al club, por todo. Por eso me duele su marcha. Como amigo y como presidente. Es muy difícil para un club conseguir eso"