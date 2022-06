Quico Catalán se ha referido a la situación de Alessio Lisci, exentrenador granota, una vez se ha elegido a Nafti como nuevo entrenador granota. El italiano, que estuvo en la lista de Miñambres como una opción, terminaba contrato, aunque el club le ofrecía seguir vinculado al Levante UD más allá de si finalmente era (o no) el elegido por el director deportivo.

Así lo explicó el presidente, Quico Catalán, que a su vez lanzó un mensaje de agradecimiento al míster por su trabajo en la cantera durante muchos años hasta hacerse con las riendas del primer equipo en un momento realmente complejo. "Queríamos darle las gracias a Alessio por su profesionalidad y por su entrega todos los meses. Las puertas de este club para Alessio están abiertas. La valoración hacia él va más allá", dijo.

Quico explicó que desde la entidad le ofrecieron un puesto a Alessio nunca visto. "Lo que le hemos ofrecido a Alessio no se lo hemos ofrecido nunca a nadie", dijo. "En el caso de que no hubiese sido elegido -como así ha ocurrido- esta es su casa y ese era el objetivo", explicó. Aunque también matizó que la decisión de Alessio, que terminaba contrato, era la de buscarse trabajo fuera si no era el elegido para el banquillo, una decisión respetada y que no cambia las condiciones del club. "Esta es su casa".

"Las personas toman decisiones y eligen su destino", informó. "La valoración que tiene Alessio es muy grande, pero el perfil del entrenador es otro. El Levante lo valora, lo valorará y lo seguirá valorando. Le hemos dado la oportunidad de seguir formándose con nosotros. Irse a otros sitios a formarse y valorar incluso la cesión a otro club. Es uno de los nuestros y lo queremos como tal. El agradecimiento es eterno y máximo", zanjó.