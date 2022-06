Felipe Miñambres intervino en la rueda de prensa de presentación de Mehdi Nafti para explicar su elección. El director deportivo se aferró a que escuchó a su corazón y defiende que el francotunecino era el entrenador que quería. Además, habló de su reunión con Vicente Moreno.

"Entiendo la desilusión de la gente", reconoció el de Astorga. "Cuando uno toma una decisión quiere que sea de la manera más segura posible. Uno busca algo que le dé tranquilidad. La gente está desilusionada con el descenso, pero hay que reactivarse", prosiguió. Miñambres confía en que el nuevo proyecto convencerá a la afición y recordó que desde su primer partido contra el Betis hasta el último contra el Alavés hubo una transformación en el levantinismo: "Cuando la gente venga al estadio animará si hay cosas que le gustan. La gente se mueve por pasiones y lo más importante son los colores. Les entiendo, pero mis decisiones van al hilo de las ilusiones del club. Es el entrenador correcto. Necesitamos lo que nos aporta. Si la gente ve cosas que le gustan volverá a disfrutar y a aplaudir, como cuando nos aplaudieron ante el Alavés".

La reunión con Vicente Moreno

El director deportivo del Levante insistió en que habló con muchos entrenadores y rechazó que la elección de Nafti se deba a que salga más barato que, por ejemplo, Vicente Moreno: "Hay muchos factores. Mi decisión no tiene que ver con dinero. Es una decisión puramente deportiva. No hubo un primero, un segundo o un tercero. Me reuní con muchos y elegí. El que quise fue el que elegí".