José Luis Morales, dos semanas después de conocerse su fichaje por el Villarreal, se ha despedido del levantinismo a través de sus perfiles sociales. Tal y como publicó SUPER, el ‘11’ grabó el pasado martes en el Ciutat de València una serie de planos tras declinar la opción de publicar un comunicado para decir adiós. Lo hizo con un emotivo vídeo, donde se ve se puede apreciar en el estadio y recitando un discurso de fondo.

“Nunca pensé que tuviera que escribir estas palabras. Ha llegado el momento de decir adiós o, más bien, hasta pronto. Llegué al Levante hace once años con la ilusión de un niño que sueña con jugar al fútbol. El Levante es todo para mí porque me ha dado la oportunidad de ser lo que soy. El Levante es mi casa y siempre será así, aunque nuestros caminos se dividan de momento", comentó.

"Una despedida nunca es agradable y menos cuando tienes de despedirte de algo que tanto quieres. Ha habido momentos malos, como el de esta temporada, pero otros muy buenos que tendré en mi memoria y en mi corazón. Los últimos días han sido muy duros. Personal, emocional y profesionalmente. La decisión de dejar al Levante no ha sido fácil y ha sido posible tomarla gracias a los que han estado cerca de mí. He decidido tomar una nueva aventura, pero manteniendo los sentimientos mutuos que nos hemos demostrado estos años", siguió.

"El club ha hecho todo lo posible para que siguiese. El dinero no ha sido un motivo para seguir y esta vez tampoco lo ha sido. Sería ingrato no reconocer como los mejores de la historia del club al presidente y a su Consejo. El fútbol dice que no tiene memoria, pero yo la quiero tener. El presidente y el Consejo siempre me ha dado su afecto y comprensión", comentó, al igual que se acordó de los jugadores con los que ha compartido vestuario, cuerpos técnicos y empleados del club.

Por último se despidió de la afición. "Gracias a la que será siempre mi afición. Sé que algunos estáis decepcionados con mi salida del club y con las formas. Os aseguro que no era la desea, pero las circunstancias nos llevaron a ella. Cuando os dije que me quedaría hablé con mi alma de levantinista y así lo sentía realmente. Os pido perdón y compresión por lo que he hecho, sentido, dicho, sufrido e incluso llorado. Ha sido siempre desde el corazón", finalizó.