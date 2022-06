Alessio Lisci, seis días después del nombramiento de Mehdi Nafti como nuevo entrenador del Levante, se despidió del club en sus redes sociales tras once años de trabajo en categorías inferiores, de los cuales los últimos seis meses fueron al mando del primer equipo. El entrenador puso punto y final a una etapa de crecimiento que concluyó con el sabor agridulce del descenso a Segunda División, pero reflejó su agradecimiento al club al abrirle las puertas de la élite y, además, introducirse en la rueda de entrenadores. A sus 37 años, el nacido en Roma está preparado para escribir su carrera en los banquillo y espera que el fútbol le dé un nuevo reto. Sin embargo, reconoció que pasó 23 días desafortunados. Los mismos que pasaron desde que el Levante finalizó su temporada en Vallecas a la elección de Mehdi Nafti para regresar a la élite. «He entendido que 23 días 'desafortunados' en cuanto a las formas hacia mi persona (nada tiene que ver la decisión técnica que se ha tomado), no pueden borrar 11 años de éxitos con este escudo en el pecho, un escudo que me lo ha dado todo. En esta vida siempre le damos más peso a las cosas malas que a las buenas y no quiero caer en ese error», introdujo.

Sin rencores y agradecido por el camino, Alessio Lisci recordó cómo fue su llegada a Buñol y se acordó de todo el mundo que pasó por su trayecto y escalada hacia el primer equipo. Con mención especial a Miguel Ángel Villafaina, a Sergi Gómez y a Quico Catalán y a su Consejo por poner la mano en el fuego por él tras la caída en bloque de la anterior dirección deportiva y de Javi Pereira el pasado mes de noviembre. Pero, sobre todo, poniendo el valor de Paco Fenollosa, quien es un «referente» para Alessio. «Gracias especialmente a tres personas que en momentos clave han hecho que haya podido llegar hasta aquí. A Villa (Miguel Ángel Villafaina) que apostó por mí cuando no era nadie; a Sergio Gómez, que me dio la oportunidad de volver al club cuando estaba en Italia; y a Quico Catalán (y a los consejeros que le apoyaron) por permitirme cumplir mi sueño. Gracias Paquito Fenollosa. Cualquier palabra que pueda decir nunca estará a la altura de lo que has sido, eres y serás para mí. Desde hace años siempre has tenido un abrazo para darme fuerza, desde hace años siempre me has regalado una sonrisa, desde hace años siempre me has dicho que iba a entrenar al Llevant. Desde hace años que eres un referente para mí. Gracias de corazón», agradeció Alessio.

Por último, el romano quiso mandar un mensaje a la afición. La que tanto le apoyó y con la que se siente plenamente identificado. Desde hoy, ya es un granota más. «Me habéis hecho sentir uno de vosotros, me habéis hecho disfrutar de cualquier gol y cualquier victoria el doble de lo normal. Cada vez que cantabais mi nombre, o en el día del Alavés el 'Alessio quédate', se me ponía la piel de gallina. Muchas veces decís, sobre todo en los momentos de enfado, 'el Levante somos nosotros', y esa es una gran verdad. En los momentos buenos y en los malos vosotros siempre estáis. Vosotros sois el verdadero motor y corazón de este club. No dudéis que cada vez que vuelva al Ciutat estaré viendo el partido allí con vosotros», finalizó.