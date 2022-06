Paco Fenollosa está muy feliz tras recibir uno de los premios al mérito deportivo que otorgó el Ayuntamiento de València este lunes. «Mi humildad es mi bandera, pero esto me ha hecho una ilusión que no te puedes ni imaginar», reconoció ante los micrófonos del departamento de comunicación del Levante UD. Tras cumplir 90 años en abril los reconocimientos a su figura se han sucedido y la ciudad se ha sumado a ellos: «Que te dé un premio el Ayuntamiento de València, la tercera capital de España, donde has nacido y todo, es para estar orgulloso. No sé cómo expresarme, pero la alegría es inmensa».

Fenollosa, además, agradeció al club granota ser parte de su día a día y haberle permitido tener este reconocimiento: «El Levante es mi vida y sin el Levante no sé vivir. Esto es gracias al Levante porque todo lo que he hecho ha sido sin salir de esta casa. Estoy supercontento». Pese a los numerosos detalles que está recibiendo, el presidente de honor admite que no contaba con este: «Francamente no me esperaba que el Ayuntamiento de València me diera un premio al mérito deportivo. Estoy orgullosísimo». Más homenajes El premio de este lunes fue uno más de una larga lista de detalles, como el recibimiento sorpresa que le dieron cientos de personas del club en el Ciutat de València el día que cumplió noventa años: «Me hicieron también aquí un homenaje y muchas cosas que tampoco me las esperaba y todo va bien». Solo tuvo palabras de agradecimiento: «También tengo una ventaja, que yo tampoco soy tan buena persona pero toda la gente me aprecia. A un jugador le hacen una entrevista y se acuerda de mí, un entrenador se va de casa y se acuerda de mí... son muchas alegrías este año. Unos noventa felices». 𝑷𝒂𝒄𝒐 𝑭𝒆𝒏𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔𝒂; “Que te reconozca el Ayuntamiento de València es para sentirse orgulloso”.



“Estoy muy contento, lo que soy es gracias al #LevanteUD 💙❤️”.



🎖Premi Amorós al Mèrit Esportiu Ciutat de València @FDMValencia.#OrgullGranota 🐸 pic.twitter.com/TVhTs034j5 — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) 28 de junio de 2022