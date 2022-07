José Gómez Campaña ha estado presente en el primer día de pruebas médicas y físicas del Levante UD, que arranca la pretemporada seis semanas después de disputar el último encuentro liguero y con la ilusión de conseguir el ascenso a Primera División.

El futbolista andaluz llegó a la Clínica IVRE+ superadas las 10:00, sin lucir la nueva equipación de entrenamiento y vistiendo totalmente de paisano. De hecho, al medio no le correspondía pasar las pertinentes revisiones durante el primer día de la puesta a punto del curso 22/23. No obstante, acudió para hacerse una analítica y apenas duró diez minutos en las instalaciones.

Pese a ello, Campaña es uno de los nombres propios del mercado levantinista. El centrocampista tiene hasta el 30 de julio para presentar una oferta de un equipo de Primera División que le iguale el salario que percibía en la élite para marcharse en calidad de cedido. No en vano, supondría la salida, prácticamente gratuita, de un jugador que finaliza contrato en 2023.

Hasta la fecha, el club no ha recibido ninguna propuesta en firme por el futbolista y Felipe Miñambres tiene clara su postura con Campaña. “Tiene contrato y está inscrito. De todos modos hablaremos con sus agentes. Quien no quiera estar buscará situaciones. Por Campaña de momento no ha habido nada”, dijo el director deportivo en su última rueda de prensa.