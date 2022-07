El Levante ha vuelto al trabajo este lunes con un objetivo inamovible: ascender. Así lo ha anunciado Sergio Postigo, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras someterse a las pruebas médicas. El central mantiene "la misma ilusión de todos los años", aunque reconoce que esta temporada tiene "quizás más que las anteriores por tener entrenador nuevo y por tener un proyecto nuevo con unos objetivos diferentes". Un reto que no debería afrontar el Levante pero que es la obligación tras el descenso: "Me gustaría que fueran otros pero son los que son, esa es la realidad y con ganas de empezar a trabajar duro para prepararnos bien para lo que viene".

Postigo zanjó el drama del último curso: "Estamos todos de acuerdo en que lo del año pasado por plantilla no tenía que haber sucedido. Muchos de los que estábamos el año pasado seguimos esta temporada y el objetivo no tiene que ser otro que el ascenso". Asimismo, explicó que aún no ha coincidido con Mehdi Nafti, su nuevo entrenador, pero hablará con él entre este lunes y este martes: "Aún no hemos coincidido, hoy y mañana ya nos reuniremos para charlar. Él ha sido franco en todas sus declaraciones y todos los jugadores pensamos lo mismo que él sin haber hablado. El objetivo tiene que ser el ascenso sí o sí".

Bajas importantes

Sobre la salida de Morales del equipo, Postigo reconoció que se trata de "una baja importante", como también lo será la de "algún jugador si van a salir más". Sin embargo, hay que pasar página: "Ya ha pasado, la cabeza tenemos que tener donde tenemos que tenerla y eso ya es pasado. A seguir".

Nafti transmite "mucha confianza", explica Postigo: "Ideas claras de lo que él quiere, creo que eso nos lo va a transmitir desde ya. Sin todavía haber hablado con él creo que tiene la confianza plena de toda la plantilla en cuanto a ese mismo sentimiento de pelear, apretar y trabajar todas estas semanas que tenemos por delante para empezar LaLiga sin mirar atrás".

Sobre la lentitud de movimientos en el mercado, no solo en el Levante sino a nivel global, el central no se ve sorprendido: "Yo no lo veo tan extraño, a estas alturas el mercado siempre está así. Los clubes estarán esperanzo movimientos para empezar a moverse ellos. El mercado es muy largo, para mi gusto demasiado largo, habrá que tener paciencia en esas entradas y salidas". Es "lo habitual de todos los inicios de pretemporada" que la plantilla que empiece tenga numerosas diferencias con la que disputará la temporada: "Habrá jugadores que salgan y otros que entren pero estamos acostumbrados a convivir con ello. Lo importante es que el jugador que esté entrenando desde el primer día tenga la cabeza en el objetivo que tenemos marcado. Y si luego más adelante sale pues que salga, pero aquí todo el mundo tiene que estar concentrado para remar en la misma dirección".

Tampoco faltaron las palabras a la afición, a la que no quiere dar tantos mensajes sino logros deportivos: "El final de temporada fue como fue, la mayoría nos manifestamos en redes sociales. Yo creo que es el momento de hechos y no de tantas palabras. Obviamente agradecerles la confianza que están demostrando por esa cantidad tan importante de socios a esta altura tan temprana pero esa confianza se la tendremos que devolver en el campo".

También señaló que la experiencia del ascenso de 2017 ayudará: "Es importante que muchos hayamos vivido esa situación. Tenemos esa experiencia en Segunda, sabemos lo dura y lo larga que es esa categoría y lo fundamental que es estar cada semana apretando sin bajar el nivel. Esta última temporada hemos visto a equipos que parecía que iban a subir desde el primer día y se han caído. La experiencia que tenemos muchos jugadores es muy importante para que eso no ocurra". Sin embargo, alertó de que no hay que pensar que el reto vaya a ser sencillo: "Ese último año del ascenso que aparentemente se consiguió fácil cada partido era una batalla, casi todos los partidos se ganaban por una diferencia de un gol, muy pocos por más. Ningún partido va a ser fácil y hay que trabajar hasta el último minuto para conseguir tantas y tantas victorias que hacen falta para subir".

Por último, Postigo reconoció que tiene galones por su veteranía y su amplia trayectoria en el Levante: "Me siento responsable por los años que llevo aquí. Tanto yo como muchos de mis compañeros tenemos que guiar a tantos jugadores jóvenes y compañeros nuevos que vendrán".