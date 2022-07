Después de su irrupción en la élite, con la Copa del Rey 20/21 como su máximo resplandor, y alcanzar estabilidad en LaLiga Santander mediante reseñables actuaciones bajo palos, Dani Cárdenas fue una de las noticias más agradables, dentro del drama del descenso, para un Levante que afronta la pretemporada del ascenso con la intención de resetear, limpiar cabeza y hacer frente a un curso que estará cargado de emociones.

Pese a bajar de categoría, el guardameta de Terrassa, tras jugar 24 encuentros el año anterior, suma pretendientes en Primera División debido a sus características bajo palos. Son muchos los clubes que andan detrás de sus servicios, como por ejemplo, los procedentes del Elche y del Espanyol. Sin embargo, el club levantinista valora al futbolista y lo posiciona como una pieza clave de cara a futuro, al igual que suspira para que sea uno de los estandartes para liderar al combinado granota de regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Dani Cárdenas tiene cartel y en las profundidades de la entidad son conscientes de ello. Dejó buen sabor de boca en su primera temporada asentado en la élite y supo gestionar el peso y la responsabilidad de la portería de Orriols, independientemente de que el resultado del colectivo fuera negativo. El nombre del arquero ha sonado en las oficinas del Ciutat de València ante el interés de múltiples equipos de Primera División. En algunos casos, de hecho, se llegaron a hablar de cantidades económicas.

No obstante, la voluntad y el deseo es claro. El club, con Miñambres a la cabeza, no tiene la intención de dejar escapar a uno de los 'suyos', al que renovó en marzo hasta 2025 y con el que se cuenta al considerar que es un portero plenamente válido. No solo por sus cualidades bajo palos, sino por su carácter y su personalidad. Características necesarias para el desafío de ascender de nuevo a LaLiga Santander.

Dani Cárdenas, por su parte, está preparado para arrancar su décima temporada en Buñol. Ajeno a todo lo que sucede en su entorno, aunque a la expectativa del proyecto que trazará el Levante para ascender, que a día de hoy, solo cuenta con la incorporación de Joan Femenías tras la salida de Aitor Fernández, quien fue su mentor desde que pisó el primer equipo. También con la de Mehdi Nafti, nuevo técnico, con el que tuvo buena sintonía y con el que existió feeling en la primera toma de contacto. Sin embargo, nunca renunciará a su filosofía de trabajar duro, ser constante y pelear por un puesto bajo palos. Estilo de vida con el que dejó huella en categorías inferiores, conquistó la titularidad del primer tiempo, recibió el cariño y aprecio futbolístico del Levante y con el que ha acumulado pretendientes procedentes de Primera División a sus 25 años.