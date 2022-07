Carlos Clerc, después de poner punto y final a su estancia en el Levante, es una de las opciones que baraja el Girona para reforzar su carril izquierdo. El lateral catalán está en contacto con el conjunto gerundense para seguir su trayectoria en Primera volver a la que fue su casa, en calidad de cedido y desde el Espanyol, durante la temporada 2015-2016.

De esta manera, el futbolista tendrá la posibilidad de continuar en la élite del fútbol español después de dejar atrás tres campañas defendiendo la elástica levantinista. Sin embargo, su último medio año estuvo marcado por una lesión de rodilla que no solo le apartó de los terrenos de juego, sino que supuso un calvario ante la dificultad de su diagnóstico. No obstante, el Girona, con el que existen contactos, podría darle la oportunidad no solo de quitarse la espina, sino de volver a disfrutar del fútbol.