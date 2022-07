El nombre de Alessio Lisci quedará ligado al Levante como el de un trabajador que pasó prácticamente por todas las categorías inferiores y terminó llegando al primer equipo, además con números muy positivos a pesar del descenso final. El pasado 30 de junio expiró su contrato y, tras la confirmación de Mehdi Nafti como nuevo técnico, tomó la decisión de abandonar la entidad de Orriols después de más de una década. Esta mañana, el entrenador italiano intervenía públicamente por primera vez desde su salida, en una entrevista concedida al medio Valencia Plaza.

Actualmente de vacaciones en su país, Alessio Lisci explicaba qué le llevó a dejar el club que prácticamente le había dado todo, a pesar de la propuesta de Miñambres para continuar como Director de Metodología, algo que le sorprendió. "Yo quería entrenar. Preferí esperar y ver si salía algo nuevo antes que aceptar otros conceptos en mi carrera", relataba. El romano siempre tuvo claro que ser entrenador del Levante era su primera opción. Por ello, esperó hasta que se anunció a Nafti, situación que según él le haya podido llevar a "perder la oportunidad de entrenar la próxima temporada". Mientras tanto, su futuro sigue sin resolverse, estando ahora como vacante. No cierra puertas a ninguna liga, remitiéndose a que su próxima etapa será en "un proyecto que me ilusione". Entre los pretendientes conocidos, uno fue el CD Lugo, pero por distintas circunstancias no se zanjó el acuerdo definitivo.

Sin embargo, al igual que transmitió en su comunicado de despedida, Alessio no guardaba rencor de ningún tipo al club levantinista por la decisión final ni por las formas en que se había actuado durante sus últimas semanas. Tampoco pensaba que se hubiera ejercido con maldad o que se sintiera maltratado. "El Levante ha intentado hacer las cosas de la mejor forma y a veces nos equivocamos", valoró.

Centrándose más en aspectos deportivos del Levante, achacaba a "las dudas sobre la forma de jugar" que se había encontrado en el vestuario, consecuencia de los cambios de entrenador con estilos tan contrastados entre Paco López y Javi Pereira. Él fue el tercer integrante distinto del banquillo a lo largo de la ya finalizada temporada. Y a ello se unía el factor psicológico al padecer el más mínimo error durante los partidos. En una situación así, como explicaba, trató de trabajar tanto en el apartado individual como en el colectivo junto a Juan Miguel Bernat, psicólogo del Levante, a quien dedicaba numerosos elogios y admitiendo la evolución en ciertos casos.

Respetuoso con todas las opiniones y críticas, donde no ocultaba que él era el primero en cometer errores, como en derrotas como la goleada contra el Villarreal, Alessio consideró que el hecho de no tener la figura de un director deportivo sí le había generado "más faena" durante un cierto tiempo. "Cuando llegó Felipe pude trabajar más orientado a entrenar y después se notó en los resultados", añadía. Tras terminar reconociendo el buen hacer y compromiso de jugadores como Pepelu, De Frutos y Coke Andújar, ahora el técnico de 36 años espera que el fútbol le brinde una nueva oportunidad.