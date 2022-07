Avanza el compás del mercado de fichajes y en Orriols todos están pendientes de José Campaña. Al sevillano se le acaba el tiempo para ser el ‘amo’ de su destino en cuestión de dos semanas. Concretado el descenso a Segunda, en su contrato hay una cláusula de escape para el centrocampista: puede salir gratis pese a tener contrato en vigor con el club granota hasta 2023 si un equipo de LaLiga le iguala la ficha.

De concretarse esta hipótesis, Campaña saldría cedido y abandonaría definitivamente el cuadro granota, ya que al acabar el año quedaría libre de contrato. Ahora bien, por el momento esta opción no se concreta y el tiempo se acaba para el sevillano; esta cláusula expira el 31 de julio.

¿Y si no ocurre nada?

Si por entonces no ha llegado ningún club que active la cláusula, el futbolista perderá la exclusividad en la toma de decisiones sobre su futuro y cualquier salida tendría que ser consensuada con el club, al que por el momento no le han puesto ofertas encima de la mesa.

Lo que sí saben en las oficinas del Ciutat es el deseo del andaluz, que no quiere jugar en Segunda. Y también que hay diferentes equipos pendientes de su situación y de esta posibilidad de llevárselo ‘gratis’ a cambio de pagarle su ficha.

En el Levante están a la espera de acontecimientos. La dirección deportiva, con Felipe Miñambres al cargo, no tiene prisa ni quiere precipitarse. Ni con el andaluz, ni con otros futbolistas que también tienen vías de escape similares a las del excanterano del Sevilla. La peculiaridad, eso sí, con Campaña es su ficha, ahora mismo de las más altas de la plantilla.

El Levante, ya confeccionando su proyecto en una economía ajustada a la categoría de plata, no puede permitirse mantener el listón como en Primera, con lo que en la realidad también está interesado en concretar la salida del ‘24’, quien claramente ha ido de más a menos estos últimos años desde que fue llamado a la Roja hasta prácticamente desaparecer del equipo lastrado por constantes problemas físicos.

Mercado en LaLiga

Por el momento, el futbolista cuenta con diferentes proyectos que están al acecho en torno a su situación. El Sevilla, el equipo que ya estuvo cerca de llevárselo en el pasado, siempre ha sido una opción, aunque en LaLiga hay más. Con el equipo de Nervión, el mejor colocado, nunca se llegó a concretar nada y en las últimas semanas han entrado en escena Celta y Betis. Incluso también opciones en ligas extranjeras.

Pretemporada

Campaña fue uno de los jugadores que no disputó un solo minuto en el primer test de la pretemporada. El Levante de Nafti se estrenó en El Saler ante el Qatar SC este viernes (5-1). El sevillano, que este sábado cerró junto al resto de la plantilla levantinista la concentración tras casi 10 días de trabajo en el ‘stage’ de pretemporada, esperará su turno de cara a los próximos amistosos. Eso sí, lo hará sin perder de vista el mercado de fichajes.