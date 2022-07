12:16

-Viendo las opciones que tiene el entrenador, ¿es para sustituir a alguien o como complemento?

En una visión de futuro, lo normal es que no sigan todos los delanteros que hay y toca anticiparse a las salidas. No queríamos esperar más porque estaba todo muy avanzado. Conocía al agente, que vive en Valencia, y pensamos en este desenlace antes de final de última temporada. Si nos juntamos con tantos jugadores, es un riesgo que ahora hay que correr. Si no se producen, tendremos más jugadores para compenetrarse y donde el entrenador tenga más opciones.