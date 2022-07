Fran Cortijo pone rumbo a EE.UU de la mano de Superdeporte y por Eture Sports. El lateral, a sus 22 años, está preparado para aterrizar en la universidad de Oregon State, tanto para dar continuidad a su trayectoria futbolística como para terminar su carrera de Marketing, al igual que para afrontar uno de los desafíos más estimulantes que le ha presentado la vida. El valenciano fue al Showcase organizado por la empresa valenciana, y sus habilidades técnicas y tácticas, con sus calificaciones como aliciente, se tradujeron en un goteo de pretendientes donde Oregon se llevó la palma. De esta manera, Superdeporte y Eture Sports impulsan a Fran Cortijo hacia una experiencia que le aguardará grandes emociones, pero sobre todo, que le abrirá las puertas del profesionalismo. No solo con un balón en los pies, sino también dentro del ámbito en el que se está formando actualmente.

Tras arrancar el curso 21/22 en el Alzira, y terminarlo ascendiendo con el Atlético Saguntino a 2ºRFEF, y con más de una década de formación en la cantera del Valencia a sus espaldas, Fran Cortijo espera impaciente su nueva aventura. «Ojalá la gente me pudiera ver la cara. Estoy muy feliz de haber podido conseguir esta beca. Lo afronto con la mayor profesionalidad posible. Es un gran reto», dijo para SUPER, además de reconocer que no ha sido un paso sencillo pese a la satisfacción que siente por dentro. «Irme hasta allí no deja de ser una aproximación al fútbol profesional de una manera distinta. Tiene mérito al salir de casa y tan lejos, pero qué mejor manera que hacerlo en unas condiciones tan profesionales. En mi caso, en Oregon State», lugar que le convenció desde el principio. «Me considero una persona ganadora. El proyecto de Oregon State, futbolísticamente y académicamente, es ambicioso. Probablemente sea una de las mejores y, cuando la conocí, se convirtió en mi favorita».

Sin embargo, su marcha a Estados Unidos no solo tiene motivos deportivos, sino también académicos. Pese a que el fútbol es su pasión, su familia siempre le inculcó la importancia que tiene no dejar de estudiar. «Por jugar a fútbol no tiene por qué dejar de estudiar. Siempre hay que tener un plan B», comentó Fran mientras empezó a otear qué espera de su experiencia. «Mi objetivo es terminar la carrera allí, graduarme y, quién sabe, realizar un máster. Una vez termine la carrera me sentaré y valoraré las diferentes opciones que se presenten, tanto académicas como futbolísticas».

Por último, no quiso olvidarse de Eture Sports, artífice principal de que su ‘sueño’ se haya hecho realidad. «Eture Sports tiene la varita para hacerlo todo bien. Son grandísimos profesionales, me han ayudado en todo. Les estoy muy agradecido por el trato y la profesionalidad. Gracias a ellos he podido tener la oportunidad. Han sido mi mano derecha durante todo el proceso», finalizó, feliz y orgulloso.