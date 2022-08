Roger Martí se ha despedido de la afición del Levante UD tras confirmarse su fichaje por el Elche CF. El delantero, granota durante once años, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que agradece el cariño del levantinismo.

El mensaje de Roger

Hola Levantinistas:

Llegó el momento de despedirme del Levante y de vosotros. No es un momento fácil pero tanto el club como yo creemos que es la mejor decisión.

Después de 11 años en el Levante solo puedo dar las gracias por todo lo que me habéis dado, que ha sido mucho. Habéis hecho realidad mi sueño de debutar en primera división, algo que nunca olvidaré. Aquí he crecido como futbolista pero sobre todo como persona. Gracias por transmitirme esos valores. Llevar esta camiseta y poder defender estos colores para mí ha sido un orgullo, me siento muy afortunado por ello. Siempre voy a llevar al Levante en mi corazón ya que me siento un levantinista más.

Siento que esta temporada no hayamos conseguido el objetivo deseado por todos que era mantener al club en primera división. Nunca me hubiese gustado despedirme de vosotros y menos en esta situación pero estoy seguro de que volveréis donde os merecéis.

Muchas gracias a toda la gente con la que me he cruzado durante estos años dentro del club. GRACIAS de corazón a cada uno de mis compañeros con los que he compartido vestuario durante este tiempo. Os deseo la mayor de las suertes para esta temporada.

Siempre MACHO LEVANTE