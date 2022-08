La primera de las 42 jornadas de una larga maratón tiene su pistoletazo de salida esta noche en el Ciutat de València. El Levante UD tendrá el honor de inaugurar la Liga Smartbank, enfrentándose a partir de las 21:00 horas contra el Huesca.

Mehdi Nafti, a falta de culminar las inscripciones, puede presumir de contar con prácticamente la totalidad de la plantilla. A primera hora de la tarde de ayer, en la víspera del duelo, el organismo oficial de la competición validó las fichas de Iborra y Wesley Moraes. Dos de los seis fichajes oficiales hasta la fecha por Felipe Miñambres se vestirán de corto y serán titulares, siempre y cuando el técnico franco-tunecino así lo considere.

No son los únicos ‘refuerzos’ extra con los que va a contar el Levante para su estreno liguero. Tal y como confirmó el propio Nafti en rueda de prensa, Campaña, Soldado y De Frutos también formarán parte de la citación. Los dos primeros están en óptimas condiciones físicas después de haber apurado sus opciones. En cuanto al futbolista segoviano, el míster comentó que «los ruidos no nos preocupan porque no los puedo controlar. Si tengo que darle minutos, se los daré», explicó cuando su continuidad con el Levante todavía está en el aire.

En cambio, quienes seguro no estarán en Orriols son Bardhi y Mickael Malsa. El mediapunta macedonio aterrizó en Turquía para cerrar su venta con el Trabzonspor; el francés ultima las negociaciones para un traspaso al Real Valladolid.

Los protagonistas

El primer once del Levante está bastante definido, con Dani Cárdenas en portería, con defensa impar y sobre el que destacan varios nombres propios. Además de las dos primeras inscripciones en LaLiga, tal y como se ha visto durante toda la pretemporada, tanto Saracchi como Son llevarán gran peso del equipo valenciano. A expensas de que Campaña y De Frutos acumulen minutos en sus piernas, Melero será quien complemente a Pepelu e Iborra, mientras que Cantero o Brugui se rifarán el puesto más próximo al delantero Wesley.

El Huesca de Ziganda

Si se hace referencia al rival, el club oscense no cumplió con su meta del ascenso durante la pasada temporada. Tras renunciar el exlevantinista Xisco Muñoz al cargo, es ahora ‘Cuco’ Ziganda el conductor del Huesca. Una larga concentración en tierras valencianas, desde este pasado martes, ha sido una de las drásticas decisiones para que su plantilla afronte con la máxima seriedad uno de los enfrentamientos más exigentes.

El portero Álvaro Fernández y el delantero Sandro Ramírez, ambos pendientes de zanjar su futuro, no están en la expedición. Tampoco Lombardo y Salvador, por problemas físicos. Respecto a su versión de juego, la asfixiante presión desde los primeros metros y el clásico 4-4-2 han sido las primeras pinceladas de Ziganda.