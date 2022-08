El Levante tiene muy clara su postura con Jorge De Frutos desde que arrancó el mercado veraniego. A falta de dos semanas para que se cierre el periodo de traspasos, el futbolista sigue perteneciendo al combinado azulgrana mientras se encuentra en plenas condiciones físicas para vestirse de corto. La lesión en el ligamento de Lisfranc del pie derecho, que le apartó de los terrenos de juego en el tramo más decisivo del campeonato, forma parte del pasado y no le impedirá competir, sea cual sea su futuro después del 31 de agosto. Su cotización, de hecho, no ha menguado durante el tiempo que estuvo inactivo. Tampoco los intereses que recogió mientras marcó diferencias por la banda derecha del Ciutat, donde el Getafe siempre estuvo en la pole. Sin embargo, el club azulón no ha estado nunca a la altura ni del valor del futbolista ni de las pretensiones económicas del Levante, acordes a sus cualidades y a sus apariciones en Primera División.

Según pudo saber SUPER, el cuadro presidido por Ángel Torres presentó recientemente una oferta de cuatro millones de euros para firmarlo en propiedad. La cantidad ofrecida fue la más baja que han puesto encima de la mesa de las oficinas de Orriols desde que iniciaron las conversaciones. No obstante, los números en cuestión supusieron una estrategia para devaluar al extremo ante las dudas que tienen en el Coliseum Alfonso Pérez sobre su estado físico. No obstante, el mensaje del Levante fue claro: el ‘18’ está en plenas condiciones para jugar y la oferta carece de fundamento. Para más inri, la mitad de los derechos del segoviano siguen perteneciendo al Real Madrid. Cuatro millones que fueron desestimados inmediatamente. El proceso de recuperación de Jorge De Frutos fue según los tiempos marcados y nunca se dejó de velar por su estado. Después de llevar a cabo el proceso con fisioterapeutas y readaptadores, y sin contratiempos de por medio, el '18' inició la pretemporada realizando trabajo en solitario y, a finales de julio, se incorporó al trabajo grupal. De hecho, Mehdi Nafti podría haberlo utilizado en el debut ante el Huesca si lo hubiese considerado oportuno. «Jorge está disponible para competir mañana. Ha ido de menos a más. Sufre y sigue sufriendo porque está comprometido y da el cien por cien en cada entrenamiento. Los ruidos no nos preocupan porque no los puedo controlar. Mañana estará convocado, y si tengo que darle minutos, se los daré», comentó el entrenador franco-tunecino en la rueda de prensa previa al duelo frente al Huesca. A falta de dos semanas para que finalice el mercado de fichajes, el Levante, tras realizar traspasos que han aliviado sus cuentas (Roger Martí, Malsa y Enis Bardhi), sigue firme en su postura de no malvender y con Jorge De Frutos no harán una excepción. «Yo creo que vale más de 10 millones», aseguró Felipe Miñambres después de finalizar la temporada 21/22 y no se moverá de sus parámetros. El director deportivo levantinista es consciente de que vendrán días ajetreados, donde los movimientos, tanto de salidas como de llegadas, se producirán para confeccionar la plantilla del ascenso. No obstante, con el extremo segoviano está todo abierto. Mientras el Getafe, o cualquier club, no presente una oferta convincente, se quedará.