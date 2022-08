21:39

Valoración del partido.

En los primeros 30 minutos no he reconocido a mi equipo. Hemos permitido al rival meterse en el partido. El Zaragoza a mí no me ha sorprendido con su fútbol combinativo. La entrada de Campaña nos ha dado seguridad técnica, lo que nos ha faltado en la primera parte. Pepelu e Iborra estaban muy lejos para dar salida al balón. No he visto la fluidez del primer partido ante el Huesca. Hay que generar pero sin que el rival te genere. Hay que encontrar ese equilibrio. Ha habido contras del Zaragoza que no se pueden permitir. Nos acercamos al Levante que queremos, pero hay que seguir. Tengo la labor de competir y dosificar a los futbolistas sin quemarles, sobre todo a los que vienen de lesión.