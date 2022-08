Campaña es uno de los nombres del mercado de fichajes en Orriols y es plenamente consciente de ello. El '24', a falta de una semana para que el periodo de transferencias baje su persiana, habló, en los medios del club y sin morderse la lengua, de cómo está llevando un verano en el que pareció que su estancia en el Ciutat tenía fecha de caducidad, pero que, a día de hoy, sigue manteniéndose en la plantilla.

Tras reaparecer de manera notable ante el Zaragoza, el andaluz ni cierra la puerta si la deja abierta, aunque reconoció que hay una oferta que le atrae. Sin ir más lejos, su representante, Enrique Rosado, llevó a cabo durante el día de ayer una reunión con el Sevilla para analizar en qué punto se encuentra un futbolista que siempre ha estado en la órbita de Nervión. Sin embargo, hará lo que más beneficie al club, dando por hecho que, de quedarse en València durante el curso 22/23, dará todo para que el Levante vuelva a "donde se merece que es Primera División".

"He estado durante todo el mercado pendiente de lo que se hablaba pero tranquilo a la vez. Mi cabeza debe de estar aquí, me queda un año de contrato. Es verdad que ha habido mucho movimiento y algún interés. Han llegado ofertas que en lo deportivo no era bueno pero sí en lo económico, cosa que no le quería dar valor. En lo deportivo hay una que es la que más me llama la atención. A día de hoy seguimos esperándola, pero que si no sale porque no es beneficioso ni para mí ni para mí, haría un esfuerzo. Me queda un año de contrato y lo último que quiero es que el club se vea afectado. Me quedaría a llevar al Levante a donde se merece, que es Primera División", dijo el centrocampista en los canales oficiales del Levante UD.

Sensaciones de cara al Tenerife

El sevillano, más allá de desvelar en qué estado se halla su futuro, habló sobre cómo se sintió durante los 45 minutos que estuvo sobre el césped de La Romareda y ya pone el foco en el duelo contra el Tenerife. "Después de una pretemporada complicada, la vuelta con el equipo ha sido muy buena, física y mentalmente. Tenía mucha ilusión de tener minutos. Estoy muy contento. No ha sido el inicio esperado, pero este sábado ante nuestra afición tenemos una nueva oportunidad y esperamos poder brindar una victoria".