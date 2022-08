El levantinismo está de luto. Ha fallecido el padre de Toni y Paco López. Ha sido el propio entrenador el que ha dado a conocer la noticia en sus redes sociales. "Hoy es un día muy triste. Mi padre y maestro de vida nos ha dejado. La vida es también un partido, que tiene principio y final. Se va rodeado del cariño de sus hijos Toni, Mari, Ilu y por supuesto el mí, el de su esposa, los nietos a los que tanto quería, el resto de su familia y de tantísimos amigos".

"Pensar en él me llena de orgullo al contemplar los valores que me identifican. Me los ha inculcado él y me ha llevado a vivirlos con pasión en el fútbol y en la vida. Siempre en nuestros corazones, papá", escribió Paco López.

El Levante UD reaccionó al triste anuncio. "El Levante quiere mostrar sus condolencias con Paco y Toni López, por el reciente fallecimiento de su padre".

Desde Superdeporte nos sumamos al mensaje y mandamos nuestras condolencias a Toni y Paco López por la triste pérdida. Descanse en paz.