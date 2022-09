El mercado de fichajes del Levante cerró el pasado jueves tras dos meses intensos de operaciones, donde el club levantinista obtuvo ingresos por traspasos y logró confeccionar la que está llamada a ser la plantilla del ascenso a Primera División. Nafti, desde su primera rueda de prensa, confesó en más de una ocasión que estaba con ganas de que se cerrase el periodo de transferencias para ver de qué equipo disponía. Dos días después de que se superase la barrera del 1 de septiembre, el entrenador está feliz, pero sobre, todo, ilusionado.

“Estoy muy contento. Hablo con mis jugadores casi diariamente. Incertidumbre a nivel de ruidos... no estoy en el ámbito privado. En la actitud de los chicos no he visto ningún cambio. Y cuando lo he visto hemos tomado la opción de tomarnos un respiro, como fue en el caso de Vezo. Se ha hecho ruido, pero a nivel de comportamiento y de ganas no he visto nada raro. Estoy muy feliz con lo que tengo”, comentó.

Además, Mehdi Nafti habló de la importancia que supone contar en su plantilla con dos jugadores de gran calidad como Campaña y Jorge De Frutos. Ambos fueron los nombres propios del mercado, y pese a los distintos rumores por el primero, y la insistencia del Getafe por el segundo, se suben definitivamente al barco del ascenso.

“Recibir ofertas como la de Jorge De Frutos y seguir aquí marca el nivel de la ambición del club, por lo menos a corto plazo. Me gustaría pensar que si los chicos están aquí es porque ha visto y valorado que quedarse podría ser bueno para ellos. Si es bueno para ellos también para nosotros. Todo suma y es bueno”, dijo.

Pese a ello, no sabe lo que sucederá de aquí a que cierren los distintos mercados que aún están en funcionamiento, al igual que mostró tranquilidad después de que el club no acometiese ninguna operación tras la salida de Melero al Almería. “Todos los mercados no están cerrados (ríe). No sé lo que puede pasar, pero los chicos están comprometidos. Voy a contar con todos”, finalizó.