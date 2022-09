Insuficiente punto para el Levante UD en su visita a Oviedo. Pese a que los últimos 20 minutos jugó con un jugador menos por la expulsión de Pepelu, el equipo granota no completó un buen partido y se va con el punto y el sabor agridulce del Tartiere. Estas fueron las declaraciones de Nafti tras el encuentro:

¿Se ha sobrevivido a un mal partido?

"No hemos hecho un mal partido. Hemos hecho un primer tiempo tímido ante un gran equipo. No generamos peligro apenas en el primer tiempo. El rival tampoco a pesar de segundas jugadas. Han estado mejor que nosotros. Nos han trastocado los planes la lesión de Mustafi, sobre todo porque domina en el área. La entrada de Jorge en el segundo tiempo nos dio dinamismo. Generamos más situaciones de peligro. Hicimos otro gol a balón parado y a raíz de la expulsión de Pepelu no hemos renunciado al partido. Soldado tuvo una y Dani hizo una gran parada. Le he dicho a los chicos que los equipos grandes se construye desde el sacrificio. He visto sacrificio de un equipo grande. Hay que tener los pies en el suelo y tener humildad, sin dejar la ambición. Hay que respetar la categoría. A nivel de puntos no nos da, pero en el segundo tiempo la hemos respetado"

Lesión de Mustafi y cómo está Campaña

"Mustafi parece rotura. Está hundido. Se había esforzado muchísimo. Ha sido un mal gesto, no ha sido ningún esprint ni nada. Lo de Campaña no es muscular, es el tobillo. Con él estamos más optimistas"

Valoración del partido

"El rival nos ha exigido. Su intensidad y Koba de mediocentro ha hecho un partido. Los delanteros nos han exigido. Nos superaron en intensidad en el priemer tiempo y eso no me gusta. Con Mustafi hubiéramos sido más ganadores del primer balón y hubiéramos jugado más en campo contrario. Postigo nos da otras cosas".

Bouldi, todavía ausente. Soldado por delante

"Todo el mundo quiere el capricho de ver al nuevo. Pero yo no quiero caprichos. Ha llegado un nuevo jugador, pero tengo que cuidarle y mimarle. Le veremos pronto"

La expulsión de Pepelu. ¿Debe entender mejor la categoría?

"Bastón, Enrich... son expertos. Te exigen y están pendientes y atentos a todo. Esos balones divididos son complicados. De todo se aprende. El chico está triste por abandonar a sus compañeros".