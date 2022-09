El Levante UD ha conseguido retener a José Campaña para afrontar el importante reto del regreso a Primera División. El conjunto granota estuvo pendiente todo el mercado de la situación del internacional. El club se remitió a la clausula para dejar salir al centrocampista. De hecho ya en las últimas horas de mercado, Campaña lanzaba un mensaje en redes sociales dejando entrever su compromiso y concentración en el proyecto.

La presentación de Rober Ibáñez, Bouldini y Musonda ha servido también para que Quico Catalán hablara de otras situaciones del mercado granota, como por ejemplo, la de Campaña.

"Con Campaña ha sido un verano súper bonito. La celebración del mismo está siendo ahora. Ha invitado a sus compañeros a comer para celebrar que se queda. Lo está haciendo ahora mismo. Las circunstancias nos han llevado a reconducir la situación y que ha mostrado su deseo de quedarse y de subir. Él quiere que si viene el club de su vida nos ayudemos. Nuestro deseo es verle como le vemos. Un jugador que tira del carro, que hace vestuario, que está ilusionado...", ha comenzado señalando Quico sobre la situación actual de Campaña.

En ese sentido el presidente granota explicó: "Quiero disfrutar de Campaña. Si no tenemos rédito económico y estamos en Primera bienvenido sea. No me planteo ninguna salida de Campaña ni ahora ni en enero. Los levantinistas tenemos que ver en Campaña una figura a tener en cuenta. Ha pasado por diferentes momentos en estos años pero ahora quiere aportar".

"Como levantinista estoy orgulloso de tenerlo y de ser consciente de que al Levante no le ha dado lo que podía dar. Tiene el descenso clavado, como otros de los jugadores del vestuario. No se ha pretendido una salida porque deportivamente nos podía más que económicamente", cerró Quico Catalán sobre el mediocentro.