El Levante UD ya tiene alineación para buscar el liderato de LaLiga Smartbank. Tras golear al Villarreal B hace una semana, Mehdi Nafti vuelve a apostar por un once muy similar con la única novedad de Pepelu, que regresa al once tras cumplir su partido de sanción. A cambio es Rober Ibáñez el que pierde su sitio en el once y esperará a su oportunidad desde el banquillo.

Alineaciones oficiales: Levante UD: Cárdenas; Son, Vezo, Postigo, Franquesa; Iborra, Pepelu, De Frutos, Joni Montiel; Wesley, Soldado. FC Cartagena: Aarón; Calero, Alcalá, Olivas, Datkovic; Mikel Rico, Musto; Borja Valle, De Blasis, Jairo; Ortuño.