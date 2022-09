El Levante y la delegación de peñas celebraron este miércoles, en el palco VIP L' Alqueria del Ciutat de València, el acto de "izado de la bandera" con el que dieron comienzo los eventos de esta temporada con las peñas levantinistas. Al acto acudieron jugadores del primer equipo masculino, femenino y de fútbol sala.

Uno de los jugadores que expresó su opinión sobre el acontecimiento fue Sergio Postigo afirmando que es "muy importante" y que están "muy contentos de ver caras conocidas y felices" ya que "tenías ganas de una situación así".

"Al final ellos como más felices están, al igual que nosotros, es consiguiendo ganar partidos para estar cerca del objetivo, lógicamente", recalcó el zaguero sobre la meta para el Levante este año.

¿Moral tocada?

"Sí y no, la moral del equipo no está tocada. Sabemos que hacemos muchas cosas bien", destacó Postigo. El capitán afirmó que "obviamente, están faltando otras cosas" y que por eso no están "consiguiendo ganar los partidos".

"Pero el equipo está con confianza sabiendo que hacemos muchas cosas bien y nos está faltando esa puntería en el último tramo de campo para poder llevarnos los tres puntos", concluyó el jugador del Levante UD.