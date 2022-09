El Levante Femenino ha empezado la temporada a gran nivel, y entre los múltiples motivos por los que el combinado de Sánchez Vera está trasladando un gran estado de forma, se encuentra una Alba Redondo que es consciente de la importante de arrancar el curso de tal manera. "Empezar ganando servía de confianza para afrontar el comienzo de Liga F. El equipo está en muy buena dinámica y las jugadoras confían en lo que se juega. Esto es muy largo, hay que ir poco a poco", dijo la delantera en los medios de comunicación del club.

Pese a que el Levante Femenino lleve pleno de triunfos en las dos primeras jornadas, Alba quiere darle valor al seis de seis. "A día de hoy, las victorias en Primera División Femenina están muy difíciles. Hay que saber valorarlas. Nosotras nos sentimos muy afortunadas de estar donde estamos. Formamos una gran familia en el vestuario y eso se ve reflejado en el campo. Cada victoria cuenta y cada momento hay que disfrutarlo".

Sin embargo, el combinado levantinista afronta la temporada 22/23 con la sensación de que tiene que dar un paso al frente después de quedarse con la miel en los labios la campaña pasada. Alba Redondo, en vez de mirar a un futuro a largo plazo y de marcarse objetivos, quiere ir partido a partido. Dando un alto nivel y sin ponerse techo. "Si nos pusiésemos un objetivo a largo plazo, como entrar en Champions, nos estaríamos equivocando. Al fin y al cabo, el año pasado acabamos sextas. Lo que buscamos es igualar lo del año pasado y, sobre todo, creer en el proceso que estamos haciendo. Quien no crea que se baje del barco. El equipo va a luchar por todo lo que se plantee y se está demostrando que hay plantilla".

En términos personales, la atacante busca ir a más a través de la confianza y el bienestar que le proporciona el Levante. Además, el equipo le ayuda a mostrar sobre el verde una versión de la que se beneficia el resto de jugadores. Aunque le guste marcar goles, solo piensa en ayudar. "Me encuentro con mucha confianza. Es importante ayudar con goles. A mí me encanta marcar pero si puedo ayudar en tácticas individuales, ofensivas o defensivas, también. En lo que sea quiero mejorar para ser mejor jugadora que el año pasado. Me siento bien rodeada, con magníficas jugadoras y magníficos profesionales. Va a ser una temporada muy ilusionante y vamos a conseguir cosas importantes, trabajando con los pies en el suelo".