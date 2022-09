El empate contra el Burgos y los diez puntos sumados de 21 provocaron los primeros síntomas de nerviosismo en el entorno del Levante. Mientras los rivales directos están correspondiendo con su etiqueta de favorito ocupando las posiciones más elevadas de la tabla, el cuadro granota se encuentra en tierra de nadie. Sin embargo, Mehdi Nafti pide tranquilidad y paciencia, aunque entienda el pesar del aficionado granota.

“Si te pones en la piel del aficionado, del que lo sufre, yo estaría igual. Van al campo, ven a otros equipos por no estar arriba, vienes de jugar en el Bernabéu a ir a jugar al campo del Burgos... Me pongo en el lugar del aficionado, pero la sensación que me dan mis jugadores es ver el futuro con optimismo. Eso sí, tengo que analizar las dos partes. Hay veces que pienso como aficionado y lo entiendo, pero la tranquilidad que me da mi plantilla es buena. Aunque es evidente que la gente espera resultados cuanto antes”, comentó.

Al hilo de las emociones de los aficionados, el técnico comentó lo que percibe de sus futbolistas más allá del trabajo diario, del que está satisfecho. “Ellos tienen muchos partidos en las piernas. Ascensos, descensos, campeonatos... Cada experiencia es muy importante. Lo más importante es el feedback porque ellos saben y me transmiten que están en el camino adecuado. Nadie firma esta puntuación, pero no vamos a tirarlo todo por la basura. Vemos aspectos fuertes. Ellos tienen que quitarse una mochila de encima y espero que la responsabilidad no les pese. No obstante, veo el futuro con optimismo".